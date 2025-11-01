FIGHT MUSIC SHOW 7
Davi Brito parte para cima de Sacha Bali e pesagem termina em briga
Ex-BBB e ator que se enfrentam neste sábado, 1º
Por Isabela Cardoso
A pesagem do Fight Music Show 7, realizada nesta sexta-feira, 31, no Mercado Municipal de São Paulo, foi marcada por confusão. O ex-BBB Davi Brito e o ator Sacha Bali, que se enfrentam neste sábado, 1º, protagonizaram uma encarada tensa e chegaram a trocar agressões leves diante do público e da imprensa.
O desentendimento começou quando os dois subiram ao palco para a tradicional encarada. Após bater o peso, Davi com 80,9 kg e Sacha com 81,4 kg, o campeão do BBB 24 avançou em direção ao ator e o empurrou. Sacha reagiu verbalmente, chamando Davi de “personagem” e afirmando que o influenciador muda de comportamento diante das câmeras.
“Esse otário é um personagem. Quando chega no café da manhã, ele me chama para me dar um abraço, quer apertar minha mão... Chega aqui e faz essa palhaçada”, disparou Sacha.
Antes que pudesse continuar, Davi deu um tapa no rosto do ator, e o clima ficou ainda mais tenso. A organização precisou intervir rapidamente para conter a confusão.
Confronto será transmitido ao vivo neste sábado
Apesar do tumulto, o confronto entre Davi Brito e Sacha Bali está mantido. A luta faz parte do card principal do evento, que contará ainda com nomes como o medalhista olímpico Esquiva Falcão, que disputa o cinturão brasileiro dos pesos meio-pesados contra Binho de Jesus.
Leia Também:
A TV Globo exibe as duas últimas lutas da noite após o Global Citizen Festival, enquanto o Canal Combate transmite o evento completo a partir das 18h (horário de Brasília). As quatro primeiras lutas também serão transmitidas pelo YouTube do Combate e pelo Combate.com.
Davi também deu o que falar nas redes sociais nesta semana. O campeão do BBB 24 participou de uma live no Instagram e ameaçou Sacha. “Eu vou acabar com a sua raça. Eu vou fazer uma cirurgia, uma plástica na sua cara”, disparou o baiano. Debochado, o campeão de ‘A Fazenda 16’ questionou o baiano sobre a faculdade de medicina que ele abandonou.
“Tu vai virar médico agora? Tu não tinha desistido de virar médico, não?”, alfinetou ele, que recentemente contou que perdeu 8 quilos em tempo recorde para participar da luta contra o baiano.
Outras encaradas também tiveram confusão
A pesagem do Fight Music Show 7 teve outros momentos de tensão. O ex-BBB Diego Grossi e o influenciador Victor Ruiz protagonizaram um episódio caótico quando Victor jogou uma torta de chantilly no rosto do rival, gerando empurrões, chutes e socos no palco.
Já na encarada entre Pobre Loco e Cabo Pereira, que disputarão o duelo de duplas, a confusão começou quando Pobre Loco jogou água no adversário. Os seguranças precisaram conter os lutadores e separar as equipes.
Card completo do Fight Music Show 7
O evento acontece neste sábado, 1º, às 18h, em São Paulo. Confira o card oficial:
- Esquiva Falcão (76,6 kg) x Binho de Jesus (77,5 kg)
- Davi Brito (80,9 kg) x Sacha Bali (81,4 kg)
- Xamuel (60,3 kg) x Jhony MC (61,9 kg)
- Rogério Minotouro (109,5 kg) x Rey Physique (92,2 kg)
- Inaê Barros (63,8 kg) x Fernanda Lacerda (63,8 kg)
- Nego do Borel (65,5 kg) x Rômulo Deu Cria (64,4 kg)
- Pobre Loco (114,5 kg) & Cláudio Andrade (90 kg) x He-Man (120,5 kg) & Cabo Pereira (105,3 kg)
- Thomaz Costa (70,4 kg) x Kew (69,7 kg)
- Diego Grossi (80,2 kg) x Victor Ruiz (79,7 kg)
- Lucas Mineiro (80,1 kg) x Bruno Nascimento (81,4 kg)
- Leonardo Moraes (81,1 kg) x Gabriel Souza Galindo (83,5 kg)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes