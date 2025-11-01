Davi Brito parte para cima de Sacha Bali e pesagem termina em briga

Encarada de Davi Brito e Sacha Bali resulta em confusão - Foto: Wesley Felix

A pesagem do Fight Music Show 7, realizada nesta sexta-feira, 31, no Mercado Municipal de São Paulo, foi marcada por confusão. O ex-BBB Davi Brito e o ator Sacha Bali, que se enfrentam neste sábado, 1º, protagonizaram uma encarada tensa e chegaram a trocar agressões leves diante do público e da imprensa.

O desentendimento começou quando os dois subiram ao palco para a tradicional encarada. Após bater o peso, Davi com 80,9 kg e Sacha com 81,4 kg, o campeão do BBB 24 avançou em direção ao ator e o empurrou. Sacha reagiu verbalmente, chamando Davi de “personagem” e afirmando que o influenciador muda de comportamento diante das câmeras.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Esse otário é um personagem. Quando chega no café da manhã, ele me chama para me dar um abraço, quer apertar minha mão... Chega aqui e faz essa palhaçada”, disparou Sacha.

Antes que pudesse continuar, Davi deu um tapa no rosto do ator, e o clima ficou ainda mais tenso. A organização precisou intervir rapidamente para conter a confusão.

Confronto será transmitido ao vivo neste sábado

Apesar do tumulto, o confronto entre Davi Brito e Sacha Bali está mantido. A luta faz parte do card principal do evento, que contará ainda com nomes como o medalhista olímpico Esquiva Falcão, que disputa o cinturão brasileiro dos pesos meio-pesados contra Binho de Jesus.

A TV Globo exibe as duas últimas lutas da noite após o Global Citizen Festival, enquanto o Canal Combate transmite o evento completo a partir das 18h (horário de Brasília). As quatro primeiras lutas também serão transmitidas pelo YouTube do Combate e pelo Combate.com.

Davi também deu o que falar nas redes sociais nesta semana. O campeão do BBB 24 participou de uma live no Instagram e ameaçou Sacha. “Eu vou acabar com a sua raça. Eu vou fazer uma cirurgia, uma plástica na sua cara”, disparou o baiano. Debochado, o campeão de ‘A Fazenda 16’ questionou o baiano sobre a faculdade de medicina que ele abandonou.

“Tu vai virar médico agora? Tu não tinha desistido de virar médico, não?”, alfinetou ele, que recentemente contou que perdeu 8 quilos em tempo recorde para participar da luta contra o baiano.



Outras encaradas também tiveram confusão

A pesagem do Fight Music Show 7 teve outros momentos de tensão. O ex-BBB Diego Grossi e o influenciador Victor Ruiz protagonizaram um episódio caótico quando Victor jogou uma torta de chantilly no rosto do rival, gerando empurrões, chutes e socos no palco.

Já na encarada entre Pobre Loco e Cabo Pereira, que disputarão o duelo de duplas, a confusão começou quando Pobre Loco jogou água no adversário. Os seguranças precisaram conter os lutadores e separar as equipes.

Card completo do Fight Music Show 7

O evento acontece neste sábado, 1º, às 18h, em São Paulo. Confira o card oficial: