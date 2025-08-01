Menu
HOME > ESPORTES
DE SAÍDA

David Luiz rescinde com Fortaleza e assina com clube do Oriente Médio

O ex-Vitória jogou apenas 16 jogos pelo Tricolor devido a uma série de lesões que complicaram seu desenvolvimento no time

Por Marina Branco

01/08/2025 - 12:31 h
David Luiz rescindiu com o Fortaleza um ano e meio antes do final do contrato
Janela de transferências aberta e mudanças inesperadas acontecendo - David Luiz rescindiu com o Fortaleza após jogar apenas 16 jogos pelo clube nordestino, e segue rumo a um clube do Chipre, país do Oriente Médio, para continuar a carreira.

Assinando por três anos com o Pafos FC, de acordo com o Globo Esporte, David Luiz já deixou o Fortaleza, se despedindo do time nesta sexta-feira, 1. Interrompendo o contrato anteriormente válido até dezembro de 2026, o defensor deixa o clube após uma passagem conturbada e perpassada por ausências.

Desde que chegou ao Tricolor no começo da temporada, uma série de lesões atrapalhou o desenvolvimento do zagueiro no clube. Foram apenas 16 jogos com a presença de David Luiz em campo no ano, sendo 13 como titular.

Ex-Vitória, Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal e Flamengo, David não joga pelo Leão desde a metade de junho, quando perdeu para o Santos por 3 a 2. Desde então, não foi mais relacionado para nenhuma partida, e passou algum tempo treinando atletas da base.

A contratação sem custos do zagueiro de 38 anos foi feita ainda sob o controle de Vojvoda, substituído por Renato Paiva no comando do clube, e animou os torcedores pelo histórico do jogador. Com 57 partidas pela Seleção Brasileira, ele prometia ajudar o Fortaleza a melhorar de situação - o que não aconteceu.

Atualmente, o Tricolor ocupa a zona de rebaixamento do Brasileirão na 18ª posição, com 14 pontos conquistados até aqui, além de ter sido eliminado para o Retrô, clube da zona de rebaixamento da Série C do Brasileiro, na Copa do Brasil. No entanto, segue vivo na Libertadores, com esperanças de classificação para as quartas de final.

