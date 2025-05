Defesa instável: Vitória sofreu gols em todos os jogos do Brasileirão

Jogadores do Vitória lamentam gol sofrido no clássico - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Após a derrota no clássico contra o Bahia, o Vitória chegou ao 9º jogo do Campeonato Brasileiro sendo vazado. O Leão da Barra e o Mirassol são as únicas equipes na competição que ainda não passaram uma rodada sem sofrer gols.

Quinta pior defesa da Série A junto com o Internacional, o Vitória já levou 13 gols em nove partidas. O segundo tento sofrido no clássico Ba-Vi, neste domingo, 18, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, foi alvo de críticas por parte dos próprios rubro-negros.

"No clássico é inacreditável tomar o gol que a gente tomou no segundo tempo. A gente teve duas, três oportunidades para tirar a bola de dentro da nossa área. (...) Tomamos um gol infantil demais", criticou o atacante Osvaldo.

Foram quase cinco erros no mesmo lance. A gente teve oportunidade de tirar a bola e não fez. Thiago Carpini, técnico do Vitória

Técnico Thiago Carpini durante o clássico Ba-Vi | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Nos últimos 19 jogos somando todas as competições, o Leão da Barra não sofreu gols em apenas três. Dois desses três compromissos sem ser vazado, inclusive, terminaram com vitória do time baiano: Sport, Defensa y Justicia e Cerro Largo.

Últimos jogos do Vitória sem sofrer gols

Cerro Largo 0 x 1 Vitória - Copa Sul-Americana

Defensa y Justicia 0 x 0 Vitória - Copa Sul-Americana

Vitória 1 x 0 Sport - Copa do Nordeste

Apesar de seguir fora da zona de rebaixamento, o revés colocou o Vitória na 16ª colocação, empatado em pontos com o Grêmio, 17º colocado. O próximo compromisso no Brasileirão Série A será contra o Santos, pela 10ª rodada, neste domingo (25), às 16h, no Barradão.