Elenco do Vitória ganha folga após Ba-Vi; veja programação semanal

Jogadores do Vitória na saída para o clássico Ba-Vi - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Derrotado no quarto clássico Ba-Vi de 2025, o Vitória terá uma semana livre para treinar antes de seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. De folga nesta segunda-feira (19), o elenco rubro-negro se reapresenta na terça (20), no CT Manoel Pontes Tanajura.

A próxima partida do Leão da Barra acontece neste próximo domingo (25), às 16h, no Barradão, contra o Santos. A partida é válida pela 10ª rodada do Brasileirão Série A.

Veja abaixo a programação semanal do Rubro-negro.

SEGUNDA-FEIRA (19)

Folga

TERÇA-FEIRA (20)

Reapresentação e treino - 15h

QUARTA-FEIRA (21)

Apresentação e treino - 8h

QUINTA-FEIRA (22)

Apresentação e treino - 15h

SEXTA-FEIRA (23)

Apresentação e treino - 15h

SÁBADO (24)

Apresentação e treino - 15h

Coletiva pré-jogo antes do treinamento

DOMINGO (25)

Jogo - Vitória x Santos

Barradão - 18h30 - Brasileirão - 10ª rodada