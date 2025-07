Demissão de Renato Paiva teria acontecido por polêmica com Textor

Versão foi relatada pelo próprio treinador ao apresentador André Rizek, do sportv - Foto: STU FORSTER

O técnico Renato Paiva acredita que sua demissão do Botafogo foi motivada pela recusa em aceitar ingerências do proprietário John Textor na escalação da equipe. Paiva foi comunicado do desligamento ainda na noite de domingo, enquanto estava com a delegação alvinegra na Filadélfia, onde o elenco permaneceu após a eliminação do Mundial de Clubes.

A versão foi relatada pelo próprio treinador ao apresentador André Rizek, do sportv, na manhã desta segunda-feira, 30. O retorno ao Rio de Janeiro está previsto para terça-feira. Surpreso com a decisão da diretoria, Paiva disse não ter participado de qualquer reunião para discutir os motivos de sua saída, tampouco relatou conflitos internos no grupo de jogadores.

Segundo Rizek, questões envolvendo a autonomia do técnico já vinham sendo levantadas antes mesmo da viagem internacional:

"A alegação é interferência na escalação. Isso já vem desde quando o Botafogo estava no Brasil. Por exemplo, Cuiabano jogando de atacante. Textor não gosta porque quer vender um dia o Cuiabano como lateral, e isso atrapalha o plano comercial — relatou Rizek no 'Tá On'."

Além disso, uma escolha tática específica teria causado incômodo ao dono da SAF botafoguense:

"E aí o motivo crucial: a escalação com três volantes. O Textor já tinha se queixado dessa formação no empate por 0 a 0 (pelo Brasileirão, contra o Palmeiras). O Paiva entende que o Botafogo controlou o jogo e eu concordo com ele. O Textor falou para ele que não queria ver o time jogando novamente daquele jeito. Não é o 'Botafogo Way'".

Renato Paiva havia assumido o comando técnico do Botafogo em 27 de fevereiro de 2025, após um longo processo que durou quase dois meses. Ele foi escolhido para substituir Artur Jorge, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, que deixou o clube ao aceitar proposta do Al-Rayyan, do Catar, no fim de dezembro.

A demissão de Paiva ocorreu um dia após a eliminação do Botafogo no Mundial, diante do Palmeiras, nas oitavas de final. O time carioca foi derrotado por 1 a 0 na prorrogação. Junto com o treinador, também deixaram o clube os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel dos Santos, o preparador de goleiros Rui Tavares e o preparador físico Daniel Castro.