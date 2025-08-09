Desfalcado, Carille convoca 22 para jogo contra o São Paulo no Morumbi

Vitória tem problemas para pegar o São Paulo no Morumbi - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória terá uma missão complicada neste sábado, 9, logo mais às 18h30, contra o São Paulo, no Morumbi, pela última rodada do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille tem desfalques importantes na equipe e convocou 22 jogadores para o desafio na capital paulista.

Ficam fora do jogo na capital paulista os laterais Cáceres (lesão muscular e suspenso) e Claudinho (entorse no tornozelo), os volantes Gabriel Baralhas, Willian Oliveira e Rúben Ismael (departamento médico), além de Pepê, suspenso pelo STJD. Outros desfalques são o meia Matheuzinho, que trata de uma fascite plantar, e o atacante Erick, ausente por força contratual.

As novidades ficam por conta da inclusão do jovem lateral-direito da base Paulo Roberto, do time Sub-20, e do recém-contratado lateral-esquerdo Ramon, que foi regularizado e está a disposição. A relação de jogadores convocados para o jogo foi inicialmente divulgada pelo canal Canto Rubro-Negro.

Há cinco jogos sem perder, vindo de uma vitória e quatro empates seguidos, o Vitória ocupa a 16ª posição, com 18 pontos somados em 18 jogos disputados no Brasileirão.

Confira a lista de relacionados do Vitória para pegar o São Paulo:

Goleiros: Alexandre Fintelman, Lucas Arcanjo e Thiago Couto

Zagueiros: Edu, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos

Laterais: Maykon Jesus, Paulo Roberto e Ramon

Volantes: Ronald e Ricardo Ryller

Meias: Romarinho e Rúben Rodrigues

Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Carlinhos, Fabri, Felipe Cardoso, Lucas Braga, Osvaldo, Renato Kayzer e Renzo López