Dupla de time principal do Vitória deixa DM e inicia transição

Treino do Vitória nesta segunda-feira, 12 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após a estreia no Campeonato Baiano, os elencos alternativo e principal do Vitória trabalharam nesta segunda-feira, 12, no CT Manoel Pontes Tanajura. A principal novidade foi a evolução dos atletas Baralhas e Edu, que iniciaram a transição física.

De acordo com o Leão, o volante e o zagueiro foram liberados pelo departamento médico e começaram a treinar no campo nesta segunda-feira, 12. Os dois trabalharam à parte com o preparador físico assistente Diego Almeida.

Após o aquecimento e a exibição de vídeos com apresentações da nutricionista Carina Medeiros e do fisioterapeuta Clício Alves, o elenco principal participou de atividades de campo reduzido e confrontos com finalização.

Elenco do Baianão

O elenco alternativo participou de um treino tático e em seguida iniciou a concentração na Chácara Vidigal Guimarães. 21 jogadores foram relacionados para o confronto contra o Jacuipense, incluindo o zagueiro Ivan Henrique, que estava disputando a Copinha e foi convocado após a lesão de Kauan.

O grupo do Baianão viaja para Feira de Santana na tarde desta terça, 13, onde acontece o duelo entre Jacuipense e Vitória, na Arena Cajueiro, às 19h15. A partida é válida pela segunda rodada da primeira fase do Baianão.