"E agora, Carpini?" Vitória tropeça em casa e perde para time superado pelo Boston River

Treinador Thiago Carpini do Vitória - Foto: Victor Ferreira/Divulgação/ECVitória

Uma antiga declaração do técnico Thiago Carpini voltou à tona após a derrota do Vitória para o Cerro Largo, do Uruguai, nesta quarta-feira (24), no Barradão, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Rubro-Negro baiano foi derrotado por 1 a 0 diante da sua torcida e complicou sua situação no torneio continental.

A fala lembrada ocorreu após a final do Campeonato Baiano, no dia 16 de março, quando Carpini afirmou que o Náutico, que eliminou o Vitória na Copa do Brasil, era "melhor que o Boston River", equipe uruguaia derrotada pelo Bahia na pré-Libertadores.

“Talvez não seja tão fidedigna essa comparação pela divisão dos times. Garanto que o Náutico é melhor que o Boston River”, disse, à época.

No entanto, nesta semana, o Vitória perdeu exatamente para o Cerro Largo — equipe que havia sido derrotada pelo Boston River no Campeonato Uruguaio. Durante a coletiva após a partida, quando foi questionado sobre o paralelo com o Boston River, Carpini evitou se aprofundar:

“Não entendi onde o Boston River entra na pergunta”, disse, desviando o foco para as dificuldades enfrentadas em campo. “Faltou efetividade para marcar, fizemos o possível dentro das nossas condições.”

Com o resultado, o Leão da Barra segue sem vencer na competição e ocupa a lanterna do Grupo H, com apenas dois pontos somados. O próximo compromisso será contra o Defensa y Justicia, e a equipe precisa da vitória para seguir com chances reais de classificação à próxima fase.