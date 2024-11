Ademir projeta reta final do Bahia de olho na 'Liberta': "Seis finais"

Atacante Ademir durante entrevista coletiva no CT do Palmeiras - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Um dos poucos destaques do elenco do Bahia nesta reta final de temporada, o atacante Ademir vem sendo motivo de esperança para a torcida, que deseja uma vaga na Copa Libertadores de 2025.

Enfrentando turbulências no caminho para o principal objetivo do ano, o jogador definiu o significado dos últimos seis jogos do Campeonato Brasileiro.

"São seis finais que vão determinar o futuro do clube, principalmente no próximo ano. A gente tem esse sonho, a gente encara com muita fé, com muita garra para a gente conseguir esse objetivo. Eu não tenho dúvida que para a carreira de todos aqui, para os nossos torcedores, vai ser uma conquista muito grande, que vai ser lembrada por muitos e muitos anos depois de tanto tempo, ter essa oportunidade de jogar uma Libertadores", disse inicialmente.

"Eu tive a oportunidade de jogar uma e eu sei como é bom, então eu creio que para todos vai ser muito, muito especial. Todos os jogadores estão focados no objetivo de conseguir isso e a gente vai lutar até o final para trazer esse objetivo, essa alegria para a nossa torcida", declarou Ademir, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (8), no CT do Palmeiras", completou.

Leia mais:



O avançado revelou parte de uma conversa que Ferran Soriano, CEO do City Football Group, teve com o elenco comandado por Rogério Ceni. Vale ressaltar que o gestor espanhol estava na Arena Fonte Nova no revés, por 3 a 0, para o São Paulo, pela Série A.

"A gente teve esse encontro com ele, um papo muito satisfatório, nos passou a visão do grupo pelo trabalho que tem sido feito e a gente ficou feliz com o assunto. [Desejou] que a gente continue conquistando os objetivos que o grupo tem com o Bahia", pontuou.

As boas atuações individuais credenciaram Ademir a estar entre os titulares contra o São Paulo na última partida. Motivado, ele espera contribuir mais no time azul, vermelho e branco na reta final.

"Aproveitar o máximo possível os minutos que eu estiver em campo, com gols, com assistências, ajudar da melhor forma possível para manter essa sequência de jogos, que é algo que eu tenho almejado desde o início do ano. E essa oportunidade chegou e eu acredito que eu vou dar o meu melhor para continuar tendo sequência do time titular", concluiu.