Agressão? Arias mostra olho roxo após expulsão de Gregore; assista

Santi Árias mostra rosto após apito final - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A classificação do Bahia diante do Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil foi cercada de polêmica. Na noite de quarta-feira, 7, o Esquadrão bateu o time carioca por 1 a 0 com gol de Lucho Rodríguez. No entanto, os botafoguenses reclamaram muito da expulsão do volante Gregore, que foi advertido após intervenção do árbitro de vídeo (VAR).

O ex-volante do Tricolor recebeu cartão vermelho em uma disputa com Santiago Árias, que a arbitragem considerou como agressão. O Botafogo discordou muito da decisão, mas o Bahia publicou imagens que mostram o lateral-direito colombiano com hematomas.

"Oi, nação. Aqui estamos, um triunfo importante. Seguimos, afinal, nada grave, e faz o Pix, CBF. Um abraço, obrigado, tchau", disse Árias no vídeo.

De vaga garantida nas quartas de final, o Esquadrão agora aguarda um novo sorteio para conhecer o próximo adversário na Copa do Brasil. Athletico, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Juventude e Vasco da Gama são as demais equipes que já avançaram.

Assista: