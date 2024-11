Arena Fonte Nova inicia cadastros para reconhecimento facial

Arena Fonte Nova, em Salvador - Foto: Leonardo Dourado/Divulgação

O processo de cadastramento de biometria facial para acesso à Arena Fonte Nova foi iniciado nesta terça-feira, 29. A estreia da tecnologia em jogos do Bahia está marcada para o confronto contra o Palmeiras, em novembro, pelo Brasileirão.

A Arena planeja implementar o sistema gradualmente, com previsão de finalização até o terceiro jogo do Esquadrão em casa na temporada de 2025, cumprindo a exigência da Lei Geral do Esporte, que determina o uso de biometria facial em estádios com mais de 20 mil lugares até junho de 2025.

Leia mais:

>> Joia do Bahia é exaltada na imprensa espanhola: "Substituto de Haaland"

>> Torcida do Bahia se revolta por taxa em check-in; clube alega erro

>> Quantos pontos o Bahia precisa para chegar à Libertadores?

Para se cadastrar, o torcedor deverá acessar os portais oficiais da Arena Fonte Nova, da Bepass ou do programa de sócios do clube. O processo se inicia com o preenchimento do CPF no sistema, seguido da captura de uma foto para a biometria facial, garantindo a identificação por reconhecimento facial. Assim como em aplicativos bancários, a pessoa deverá incluir também uma foto com o documento de identificação em mãos para validação de dados.

Durante o cadastramento, é fundamental que a imagem seja clara e o rosto esteja visível; itens como óculos, bonés ou cabelos cobrindo o rosto devem ser evitados para garantir a precisão do registro. Após a verificação e aprovação da imagem, o torcedor poderá prosseguir com o cadastro do documento, que deve estar em bom estado e dentro da validade. A documentação será capturada de ambos os lados, frente e verso.