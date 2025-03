Ba-Vi: Gabriel Xavier mantém 'os pés no chão' após vencer clássico

Gabriel Xavier, zagueiro do Bahia - Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

Autor do primeiro gol do Ba-Vi, no jogo de ida da final do Campeonato Baiano e destaque na defesa, o zagueiro Gabriel Xavier preferiu manter os pés no chão ao falar sobre a vantagem de 2 a 0 conquistada pelo Bahia, dentro de casa, neste domingo, 16. O jogador também comentou sobre a maratona de jogos que a equipe vem enfrentando neste mês e garantiu que isso não preocupa o elenco.

O jogo de volta da final do Baianão será no próximo domingo (23), às 16h. Antes disso, o Bahia encara o CSA, na quarta-feira (19), pela Copa do Nordeste.

"A gente sai muito feliz pelo triunfo, muito feliz pela vantagem, mas não tem nada decidido ainda. Temos que continuar com os pés no chão, trabalhar e fazer o nosso melhor no jogo de volta", destacou Gabriel Xavier.

"Olha, eu concordo muito com uma coisa que o Rogério sempre fala para nós: é um privilégio poder jogar duas vezes na semana. Isso significa que o Bahia está vivo, que estamos em todas as competições, e é isso que queremos. Por mais que seja difícil, que exija muito sacrifício e nos mantenha longe de casa, faz parte do nosso propósito. Para mim, que sou muito ligado à família, é complicado ficar longe da minha esposa e da minha filha. Às vezes, chego em casa e percebo que ela aprendeu coisas novas que não pude vivenciar, mas tudo isso é em prol de um objetivo maior: levar o Bahia cada vez mais alto e conquistar o máximo de triunfos possíveis", concluiu o defensor.