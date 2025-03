Ceni defende Lucho após pênalti perdido e prega cautela por título

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Fotos: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni defendeu o atacante do Bahia, Lucho Rodríguez, após o jogador desperdiçar um pênalti, no início do segundo tempo do Ba-Vi deste domingo, 16, o que poderia ter ampliado o placar para 3 a 0 para o Tricolor. Ceni destacou outras cobranças convertidas pelo centroavante e garantiu que a orientação continua sendo para o uruguaio bater.

“A orientação é a de sempre. Contra o Atlético, o Lucho fez e ninguém perguntou se era o Everton que batia. Depois que acontece, todo mundo quer perguntar. O Lucho bate. No tempo normal, a orientação é para o Lucho bater. Se ele não se sentir bem, tem o Cauly, o Everton, que podem bater. Ele não bateu bem essa, mas já fez outros que nos deram pontos importantes. Eu já perdi pênalti, faz parte do jogo. O goleiro também tem mérito”, afirmou o treinador.

Ceni também pregou cautela, apesar do triunfo por 2 a 0 no jogo de ida, na Fonte Nova. O treinador ressaltou a dificuldade de enfrentar o Vitória no Barradão lotado.

"É só um primeiro jogo. Não tem nada definido. Sabemos o grau de dificuldade que é jogar na casa do adversário. Mas é isso, um elenco melhor nos oferece mais chances de trocar, de preservar jogadores", disse Ceni.