Bahia não vai contar com Caio Alexandre na final do Baianão contra o Vitória

Caio Alexandre está fora da decisão do Campeonato Baiano de 2026 contra o Vitória, logo mais, às 17h, na Arena Fonte Nova. O volante do Bahia foi vetado pelo departamento médico tricolor devido a um incômodo no músculo adutor da coxa direita.

A princípio, o camisa 8 não preocupava para o Ba-Vi. No entanto, após participar de apenas um treinamento em campo com o restante do elenco azul, vermelho e branco durante a semana preparatória para o clássico, ele deixou de ser opção para o técnico Rogério Ceni.

Por outro lado, apesar da ausência de Caio Alexandre, o Bahia conta com o retorno de Kauê Furquim. O jogador estava com a Seleção Brasileira sub-17, retornou e está à disposição.

Confira a lista completa:

João Paulo, Ronaldo e Victor

Luciano Juba, Román Gómez, Iago Borduchi e Zé Guilherme

Ramos Mingo, Fredi, Gabriel Xavier e Luiz Gustavo

Acevedo, Erick, Wendel, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Rodrigo Nestor e David Martins

Ademir, Sanabria, Kike Olivera, Everaldo, Dell, Willian José, Erick Pulga e Kauê Furquim