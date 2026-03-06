Reforços no BaVi? Dupla do Bahia treina com o elenco antes da final

Michel Araújo em treinamento pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Novidades marcaram o último treino do Bahia antes do BaVi na final do Campeonato Baiano. Na manhã desta sexta-feira, 6, Michel Araújo participou de parte das atividades pela primeira vez após período em transição física, mas ainda não tem presença garantida na decisão, já que ficou mais de um mês sem jogar.

O volante Caio Alexandre se dividiu entre sala de musculação e uma atividade técnica no gramado, e é o jogador que tem mais chances de voltar a ser relacionado pelo técnico Rogério Ceni. As equipes se enfrentam às 17h deste sábado, na Arena Fonte Nova.

Caio Alexandre em treino pelo Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Sem entrar em campo desde o dia 1º de fevereiro, no triunfo por 3 a 1 sobre o Porto pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, Michel Araújo sofreu uma lesão na coxa e foi desfalque em seis partidas do Tricolor desde então.

Já Caio Alexandre reclamou de dores ao ser substituído na semifinal contra a Juazeirense e ficou inicialmente na academia, mas voltou a trabalhar com os companheiros de time durante a semana.

Problemas

O zagueiro David Duarte seguiu em transição física e deve seguir como desfalque, assim como Ruan Pablo, Kanu e Gilberto, que ficaram em tratamento se recuperando de suas respectivas lesões. Grande parte das ausências compõem o sistema defensivo e Ceni já chegou a analisar a situação em meio aos números alarmantes.

O Tricolor sofreu gols em 11 dos 15 jogos na temporada, entre Campeonato Baiano, Brasileirão e Copa Libertadores.

"Eu acho que os gols não têm sido tanto problema de posicionamento defensivo, e sim de erros de construção para chegar até o ataque. Boa parte desses gols não se deve a um mau posicionamento. É o que expliquei antes: esse cansaço, porque os gols acontecem muito na segunda parte do jogo", disse o treinador após a goleada por 4 a 2 sobre a Juazeirense pela semifinal do Baianão.

Atividade no CT Evaristo de Macedo

Comandados por Rogério Ceni, os jogadores participaram de um treinamento técnico em espaço reduzido com ênfase na posse de bola na primeira parte das atividades. Após treino de cobranças de pênaltis, o elenco trabalhou em uma nova atividade técnica, enquanto os atletas do sistema defensivo fizeram um trabalho específico do setor.