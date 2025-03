Bahia pode reviver duelos históricos na fase de grupos da Libertadores

Bahia venceu o Boston River por 1 a 0 nesta quinta-feira, 13 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após garantir sua vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Bahia agora aguarda ansiosamente o sorteio, marcado para segunda-feira, 17, às 20h, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. A vitória por 1 a 0 sobre o Boston River, na última quinta-feira, 13, diante da torcida tricolor na Arena Fonte Nova, confirmou o retorno do Esquadrão à principal competição continental após 36 anos de ausência.

Com o Bahia no pote 4 do sorteio, o time comandado por Rogério Ceni pode, dependendo do sorteio, reencontrar dois velhos conhecidos de sua última participação na Libertadores, em 1989. O Tricolor poderá se deparar com o Deportivo Táchira, da Venezuela, ou o Universitário, do Peru, que estão no pote 3. Caso isso aconteça, será uma oportunidade de reviver confrontos históricos contra equipes que marcaram o passado da competição para o Esquadrão de Aço.

Na edição de 1989, o Bahia obteve ótimos resultados contra essas equipes. No confronto com o Táchira, o Tricolor aplicou uma goleada histórica de 4 a 1 na antiga Fonte Nova, resultado que permanece como a maior vitória do clube na competição, e empatou por 1 a 1 na Venezuela. Já contra o Universitário, o Bahia avançou para as oitavas de final após empatar 1 a 1 no Peru e vencer por 2 a 1 em Salvador, sob o comando do técnico René Simões.

Confira os potes do sorteio da Libertadores:

POTE 1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing

POTE 2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar

POTE 3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile

POTE 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil e Bahia.

Veja as datas:

Sorteio da fase de grupos: 17 de março

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

Sorteio do mata-mata: 4 de junho (data-base)

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

Quartas de final: 17 e 24 de setembro

Semifinais: 22 e 29 de outubro

Final: 29 de novembro (data-base)