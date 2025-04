Bahia tem adversário definido nas quartas da Copa do Brasil Sub-17

Bahia x Fortaleza no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17 - Foto: Rafael Abbehusen / @blzrafinha

Após eliminar o Fortaleza nas oitavas de final, o Esporte Clube Bahia já conhece seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. A equipe do técnico Léo Mendes enfrentará o Juventude-MA, com o primeiro duelo marcado para a próxima terça-feira, 1, às 15h, no CT Evaristo de Macedo, em Salvador. O confronto de volta acontecerá no dia 15 de abril, às 15h30, no Estádio Pinheirão, em São Mateus do Maranhão.

Na última terça-feira, 25, o Bahia garantiu a classificação para a próxima fase ao vencer o Fortaleza por 4 a 1, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Agora, o time baiano terá pela frente a equipe maranhense, em busca da vaga nas semifinais da Copa do Brasil Sub-17.