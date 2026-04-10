Bar do Bahia: conheça espaço dedicado ao torcedor tricolor em Salvador

- Foto: Gustavo Nascimento/Ag. A TARDE

Uma novidade para os torcedores tricolores em Salvador será o Bar do Bahia, que será aberto oficialmente ao público neste sábado, 11, às 16h. O bar irá funcionar no primeiro andar da Loja do Bahia, na Avenida Paulo VI, 1317, no bairro da Pituba.

O evento de inauguração contará com a transmissão da partida contra o Mirassol, às 18h30, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Todos os jogos do Bahia, sejam eles dentro ou fora de casa, serão transmitidos no local, que também irá disponibilizar aos torcedores algumas ações exclusivas. O Bar do Bahia também contará com a exibição de jogos da equipe feminina, das categorias de base, de times do City Football Group e de outros grandes eventos esportivos.

Felipe Freire, coordenador de marketing do Bahia, conta que o objetivo da criação do estabelecimento é oferecer uma experiência de sports bar para os tricolores, além de servir como um ponto de encontro para a torcida. Segundo ele, a experiência do Bar do Bahia está conectada à Loja Conceito, como um “ecossistema”.

“A gente pensou num ecossistema que desse uma experiência diferenciada para o torcedor, que ele se sentisse em casa e que ele pudesse ter uma gama de experiências e uma gama de produtos do Bahia aqui. Hoje, a gente integra com o bar, e a ideia é trazer cada vez mais experiências para o torcedor do Bahia, tanto aqui quanto em outros locais.”, afirmou o coordenador.

Horário de funcionamento

De terça-feira a quinta-feira, das 11h às 22h;

De sexta a domingo, das 12h às 00h.

Não haverá funcionamento nas segundas-feiras, exceto em dias de jogos do Bahia.

Como ter acesso ao bar?

Para o evento inaugural deste sábado, 11, o acesso ao Bar do Bahia acontecerá mediante reserva através do site Mundo Bahia, procedimento que deve se repetir em todos os dias de jogos do Esquadrão. Cada reserva é gratuita e contempla até seis pessoas por mesa.

Clientes com reserva terão prioridade de acesso até às 16h45. Após esse horário, a entrada estará sujeita à disponibilidade do espaço.

Além de assistir ao duelo contra o Mirassol, os torcedores contarão com as presenças dos mascotes e ídolos do Bahia. O perfil oficial do local no Instagram é o @obardobahia, onde serão divulgadas informações sobre programação, promoções, ativações e novidades.

Em dias que não houver jogo do Bahia, o bar funcionará normalmente e pode ser acessado sem a necessidade de reserva.

| Foto: Gustavo Nascimento/Ag. A TARDE

Conheça a estrutura

O salão principal do Bar do Bahia tem capacidade total para 90 pessoas, com 15 televisões distribuídas pelo espaço, que transmitem os jogos de forma simultânea. O local é decorado com as cores e marcas do Esquadrão, além de artigos que fazem alusão a outros esportes.

As mesas com sofás, com capacidade para até seis pessoas cada, contam com TVs exclusivas com videogames também estão à disposição do público.

espaço para foto

Além disso, o espaço conta com televisões nos banheiros, decisão explicada por Felipe Freire:

“A ideia é que o torcedor tenha a experiência de ver o jogo em todos os aspectos. Acho que para o público da Fonte Nova sempre há aquele receio de ir no banheiro, voltar, e quando está no banheiro ouvir um gol. Isso não vai ser um problema aqui no Bar.”

| Foto: Gustavo Nascimento/Ag. A TARDE

Expansão do projeto

Ainda segundo Felipe Freire, o Bahia não tem previsão de quando serão inauguradas novas unidades do Bar do Bahia, mas ele garante que a expansão do projeto é uma das metas do clube.

“A gente quer abranger o máximo de torcedores possíveis, então a gente sabe que aqui tem um espaço limitado, é um espaço para até 90 pessoas, mas dando certo, obviamente que a gente pensa em escalar esse modelo.

Além disso, Felipe destaca o cuidado do clube para que o Bar do Bahia fosse, para além de uma experiência para o torcedor, um negócio sustentável.

“Inclusive, a gente demorou um pouco para abrir o bar, encontrando o melhor parceiro possível que pudesse dar a melhor experiência para o torcedor, de forma que a gente também tivesse uma vantagem em termos de negócios para o clube e fosse algo que de fato fosse sustentável.”

“Então, a nossa expectativa é que, obviamente, a gente consiga no futuro, sendo rentável, a gente consiga escalar esse modelo para outras unidades”, concluiu.