CEO do Grupo City revela onde o Bahia fará a pré-temporada de 2025

Igual a temporada 2024, o elenco do Bahia vai realizar os trabalhos de pré-temporada na Europa. Rogério Ceni comandou 12 dias de trabalhos em Manchester, na Inglaterra. Desta vez, o time vai até se preparar no CT do Girona, na Espanha.

Em entrevista ao site Globoesporte.com, Ferran Soriano, CEO do City Football Group, confirmou que o elenco azul, vermelho e branco vai usufruir do novo centro de treinamento do time espanhol, que também é gerido pelo conglomerado, além de trocar experiências.

“O ano que vem vamos para Girona. O time do Bahia vai fazer a pré-temporada em Girona. Lá estamos construindo um centro de treinamento fantástico. A cidade é uma cidade fantástica. E o Girona está no nível hoje, jogando a Champions League, que é um bom nível de comparação para o Bahia. E para intercambiar experiências, tecnologia… Estando em Girona, talvez dê um pulo para Manchester para reuniões, mas a base vai estar em Girona”, declarou o dirigente.

Vale destacar que Ferran está na Bahia e acompanhou em um dos camarotes da Arena Fonte Nova, a derrota do Esquadrão de Aço para o São Paulo, pela 32ª do Campeonato Brasileiro da Série A.