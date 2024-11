Sindicato de atletas condena ameaças sofridas por jogadores do Bahia

Torcedores do Bahia estenderam faixa e boneco de Judas enforcado com foto de Rogério Ceni em Viaduto próximo à Arena Fonte Nova - Foto: Reprodução / X / Yuri Santana @oysantanaa

Através de nota enviada à imprensa nesta quarta-feira, 6, o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado da Bahia (SINDAP) repudiou as ameaças feitas por torcedores aos jogadores do Esporte Clube Bahia, na última terça-feira, 5, antes do jogo contra o São Paulo.

"O SINDAP/BA vem repudiar veementemente tais atitudes, praticadas por torcedores inescrupulosos e despropositados, buscando por uma via extremamente vil e criminosa, um melhor desempenho em campo de jogo dos atletas do Bahia", diz uma parte da nota.

Torcedores protestaram contra o desempenho ruim da equipe no segundo turno do Brasileirão e com as decisões do técnico Rogério Ceni em relação à montagem do time. Uma faixa foi colocada no viaduto próximo da Arena Fonte Nova, com as frases "Ceni Burro", "Time Covarde" e "Acabou a Paz", além de um boneco de Judas enforcado com a foto do treinador.

Por conta das ameaças ao técnico, o Bahia acionou a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Através de nota a imprensa, classificou os atos como "inaceitáveis" e espera que os autores sejam punidos no rigor da lei.