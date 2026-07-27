Corinthians esteve mais perto de vencer o Bahia, afirma Fernando Diniz

O cansaço foi uma das principais dificuldades do Corinthians no empate em 1 a 1 diante do Bahia para o técnico Fernando Diniz. O treinador admitiu que o Tricolor foi superior durante o primeiro tempo, mas elogiou sua equipe na segunda etapa, e afirmou que ela ficou mais perto de fazer o gol da vitória depois do intervalo.

O comandante citou a viagem à Salvador e o calor da cidade para justificar o nível abaixo da parte física do time paulista. De acordo com a análise de Diniz, o Corinthians melhorou no jogo depois das substituições feitas no segundo tempo.

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"Teve viagem, descanso e calor. Chegar aqui para pressionar a saída do Bahia é difícil. O Bahia foi melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo não. Foi um jogo disputado, mas sem ter protagonista", começou o treinador.

"Eles tiveram mais posse, mais controle da bola. Ficou tão evidenciado que a parte física pesou que jogamos melhor depois que começamos a mudar. Ganhamos as segundas bolas e ficamos mais perto de fazer o gol do que o Bahia", completou.

Fernando Diniz exaltou o Bahia

As circunstâncias mencionadas pelo treinador fizeram o empate na Arena Fonte Nova parecer um bom resultado na análise de Diniz, apesar do time "querer mais". O Bahia de Rogério Ceni também foi elogiado em entrevista coletiva.

"Não perdemos dois pontos, não nos faltou um pingo de vontade. Foi difícil jogar na quinta de noite e vir aqui no sábado pela tarde. Não tivemos tempo de descanso. Com todas as circunstâncias do jogo, conseguimos nos superar e levar um ponto daqui. Queríamos mais, mas temos que seguir. Não foi um jogo ruim", disse Fernando Diniz.

O Bahia tem tudo em dia, tem condições, tem banco, tem um bom técnico e é um bom time. Fernando Diniz - Técnico do Corinthians

O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira, 30, às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.