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FASE ARTILHEIRA

David Duarte se torna zagueiro com mais gols no Campeonato Brasileiro

Autor do gol de empate contra o Corinthians, defensor do Bahia chegou a três gols no Brasileirão

Téo Mazzoni
Por
David Duarte vive fase artilheira pelo Bahia. Autor do gol contra o Corinthians, o zagueiro chegou a três gols no Brasileirão e passou a liderar o ranking da posição na competição
David Duarte vive fase artilheira pelo Bahia. Autor do gol contra o Corinthians, o zagueiro chegou a três gols no Brasileirão e passou a liderar o ranking da posição na competição - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O empate do Esporte Clube Bahia diante do Corinthians, neste domingo, 26, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, rendeu a David Duarte uma marca individual na competição. Autor do gol que garantiu o 1 a 1 contra a equipe paulista, o zagueiro passou a ser o defensor com mais gols na atual edição da Série A.

David Duarte decide contra o Corinthians e alcança marca histórica


O gol marcado diante do Corinthians foi o terceiro de David Duarte no Brasileirão, número que o colocou ao lado de Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras, como os zagueiros mais goleadores do campeonato até o momento.

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Além do tento contra o time paulista, o defensor tricolor também deixou sua marca contra Botafogo e Palmeiras, ambos os jogos disputados na Arena Fonte Nova. Contra a equipe carioca, no último compromisso do Bahia antes da pausa para a Copa do Mundo, David Duarte foi decisivo ao marcar o gol do triunfo.

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Zagueiro do Bahia entra no Top 5 dos defensores do Brasileirão


Com os três gols na competição, o zagueiro do Esquadrão também entrou no grupo dos cinco defensores com mais gols na Série A, considerando zagueiros e laterais. O jogador aparece empatado com Walter Char, da Chapecoense, que também soma três bolas na rede.

No ranking geral entre os defensores, David Duarte fica atrás apenas de Bernabei, do Internacional, e Igor Formiga, do Mirassol, ambos com quatro gols marcados, além de Luciano Juba, companheiro de Bahia, que lidera a lista com sete tentos na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Confira:

  • Luciano Juba (Bahia) – lateral-esquerdo: 7 gols
  • Igor Formiga (Mirassol) – lateral-direito: 4 gols
  • Alexandro Bernabei (Internacional) – lateral-esquerdo: 4 gols
  • Walter Clar (Chapecoense) – lateral-esquerdo: 3 gols
  • David Duarte (Bahia) – zagueiro: 3 gols
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