FASE ARTILHEIRA
David Duarte se torna zagueiro com mais gols no Campeonato Brasileiro
Autor do gol de empate contra o Corinthians, defensor do Bahia chegou a três gols no Brasileirão
O empate do Esporte Clube Bahia diante do Corinthians, neste domingo, 26, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, rendeu a David Duarte uma marca individual na competição. Autor do gol que garantiu o 1 a 1 contra a equipe paulista, o zagueiro passou a ser o defensor com mais gols na atual edição da Série A.
David Duarte decide contra o Corinthians e alcança marca histórica
O gol marcado diante do Corinthians foi o terceiro de David Duarte no Brasileirão, número que o colocou ao lado de Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras, como os zagueiros mais goleadores do campeonato até o momento.
Além do tento contra o time paulista, o defensor tricolor também deixou sua marca contra Botafogo e Palmeiras, ambos os jogos disputados na Arena Fonte Nova. Contra a equipe carioca, no último compromisso do Bahia antes da pausa para a Copa do Mundo, David Duarte foi decisivo ao marcar o gol do triunfo.
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Zagueiro do Bahia entra no Top 5 dos defensores do Brasileirão
Com os três gols na competição, o zagueiro do Esquadrão também entrou no grupo dos cinco defensores com mais gols na Série A, considerando zagueiros e laterais. O jogador aparece empatado com Walter Char, da Chapecoense, que também soma três bolas na rede.
No ranking geral entre os defensores, David Duarte fica atrás apenas de Bernabei, do Internacional, e Igor Formiga, do Mirassol, ambos com quatro gols marcados, além de Luciano Juba, companheiro de Bahia, que lidera a lista com sete tentos na atual edição do Campeonato Brasileiro.
Confira:
- Luciano Juba (Bahia) – lateral-esquerdo: 7 gols
- Igor Formiga (Mirassol) – lateral-direito: 4 gols
- Alexandro Bernabei (Internacional) – lateral-esquerdo: 4 gols
- Walter Clar (Chapecoense) – lateral-esquerdo: 3 gols
- David Duarte (Bahia) – zagueiro: 3 gols