Rogério Ceni comentou as especulações que o colocam como possível substituto de Leonardo Jardim no comando do Flamengo. Em entrevista coletiva após a vitória do Esporte Clube Bahia por 2 a 1 sobre o Botafogo, neste sábado, 28, no Nilton Santos, o treinador reforçou seu compromisso com o Tricolor baiano para a próxima temporada.

Ceni destacou que não recebeu contato do clube carioca e lembrou que tem contrato com o Bahia para 2027. “Tenho contrato para o ano que vem com o Bahia e não tenho contato com o Flamengo. Fico lisonjeado com a possibilidade, mas minha preparação é para a próxima temporada no Bahia”, declarou.

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O comandante também ressaltou a experiência que teve no Flamengo, onde conquistou três títulos em oito meses de trabalho: “O Flamengo é um clube fantástico de se trabalhar. Foram oito meses de trabalho lá e três títulos. Foi uma experiência muito grande pra gente, principalmente depois de grandes clubes como São Paulo, Fortaleza e Cruzeiro”.

Ceni mira vaga direta na Libertadores

Além de comentar as especulações, o treinador projetou a possibilidade de o Bahia conquistar uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027. Com o triunfo sobre o Botafogo, o Tricolor garantiu matematicamente a classificação para a competição continental, mas ainda pode avançar diretamente para a fase principal.

Rogério Ceni reconheceu que o objetivo é difícil, principalmente pela pontuação do Athletico-PR, mas afirmou que a equipe não vai abrir mão da possibilidade na última rodada.

“Estamos na pré-Libertadores, mas ainda temos o jogo de quarta. Precisamos focar, tem os resultados de amanhã e uma partida difícil contra o Atlético-MG. Não é impossível a vaga direta pela Libertadores, é difícil pela pontuação do Athletico, mas não impossível”, avaliou.

O Bahia ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos, mesma pontuação do Athletico-PR, que está em quinto. A equipe baiana encerra sua participação na competição na próxima quarta-feira (2), contra o Atlético-MG, na Arena Fonte Nova, às 21h30.

Treinador projeta planejamento para 2027

Rogério Ceni também fez uma avaliação da temporada e reconheceu que as eliminações precoces na Libertadores e na Copa do Brasil foram frustrantes. Para o treinador, o Campeonato Brasileiro segue como principal competição do clube, mas o planejamento precisa contemplar um elenco capaz de disputar diferentes torneios.

“Nosso objetivo a longo prazo é sempre colocar o time na Libertadores e ter peças para jogar a Série A e as copas, são poucos times que conseguem”, afirmou.

O comandante ainda antecipou que o Bahia pretende investir mais nas categorias de base em 2027. Entre os jovens citados por Ceni estão Ruan Pablo, Dell, Kauê Furquim e Fredi.