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O Esporte Clube Bahia venceu o Botafogo por 2 a 1 neste sábado (28), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e garantiu matematicamente a classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Com uma virada nos minutos finais, o Esquadrão chegou aos 57 pontos e assegurou presença no torneio continental em 2027.

Debaixo de muita chuva, o Tricolor abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos seis minutos, com um golaço de Rodrigo Nestor. Em jogada individual, o meia driblou a defesa e acertou o ângulo, colocando o Bahia em vantagem no Nilton Santos.

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Após o gol, o Esquadrão manteve a pressão nos minutos iniciais, mas o Botafogo conseguiu se organizar e passou a buscar o empate. Aos 14 minutos do segundo tempo, o árbitro Ramon Abatti Abel foi ao VAR e marcou pênalti para a equipe carioca após Kanu derrubar Kauan Toledo na área. Alex Telles converteu a cobrança e deixou tudo igual.

Rodrigo Nestor abre o placar para o Bahia - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Virada veio nos últimos minutos

Quando tudo já parecia definido, o Bahia encontrou o caminho para o gol da vitória. Em jogada construída de pé em pé, Sanabria partiu para cima da marcação e tentou finalizar. A bola desviou em um jogador adversário e sobrou para Michel Araújo na entrada da área.

Com espaço, o uruguaio chutou forte, no canto, e marcou o segundo gol do Esquadrão, garantindo o triunfo tricolor fora de casa.

Bahia garante vaga na Libertadores de 2027

Com o resultado, o Esquadrão de Aço chegou aos 57 pontos e não pode mais ser ultrapassado por RB Bragantino e Santos, concorrentes que estão fora da zona de classificação.

A conquista do Palmeiras na Libertadores, neste sábado, também teve influência direta na disputa, ampliando para sete o número de vagas destinadas aos clubes brasileiros pelo cenário da competição nacional.

Com a vitória sobre o Botafogo, o Bahia garantiu, no mínimo, uma vaga na segunda fase preliminar da Libertadores. A classificação representa a terceira participação consecutiva do clube no torneio.

Despedida em casa

Em busca de uma vaga direta na fase de grupos, o Bahia recebe o Atlético-MG na próxima quarta-feira, 2, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto marcará a despedida do clube diante de sua torcida na temporada e poderá definir a posição final do Esquadrão na tabela.