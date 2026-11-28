SUB-15
Vitória marca no fim, segura Bahia e conquista bicampeonato Sub-15
Rubro-Negro ficou no 2 a 2 com o Tricolor no Joia da Princesa
O Vitória conquistou o bicampeonato do Campeonato Baiano Sub-15 neste sábado, 28, após empatar em 2 a 2 com o Bahia, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.
Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, o Rubro-Negro fechou a decisão com vantagem de 4 a 3 no placar agregado e ficou com o título.
A conquista foi garantida nos acréscimos do segundo tempo, quando Willames marcou o gol de empate e confirmou a festa rubro-negra.
Antes, Guilherme Oliveira havia feito o outro gol do Vitória. Pelo Bahia, Zanini abriu o placar e Caio Cortez marcou contra.
Com o resultado, o Vitória conquista o segundo título consecutivo da categoria. Em 2025, a equipe também superou o Bahia na decisão, mas levou a melhor na disputa por pênaltis.
Como foi o jogo?
O Bahia começou a partida pressionando, em busca de reverter a vantagem do rival.
O Tricolor teve maior domínio no primeiro tempo, acertou a trave duas vezes e exigiu boas defesas do goleiro Samuel. Apesar das chances, as equipes foram para o intervalo sem gols.
Na segunda etapa, Zanini abriu o placar para o Bahia após jogada de Murilo. O resultado igualava o confronto no placar agregado, mas Guilherme Oliveira marcou para o Vitória pouco depois.
O Tricolor voltou a ficar em vantagem com um gol contra de Caio Cortez. Com o 2 a 1, o Bahia levava a decisão para os pênaltis. No entanto, nos acréscimos, Willames marcou para o Rubro-Negro e garantiu o empate e o título.
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Escalações
O Bahia, comandado por Gustavo Caiçara, entrou em campo com Paulo Manoel; Cailan, Vitão, Bernardo Fonseca e Vítor Hugo; Alexandre, Murilo e Dieguinho; Ronald, Pedro Mikael e Vitor Zanini.
O Vitória, treinado por Thiago Teixeira, foi escalado com Samuel; Jeanderson, Marcos Guilherme, Sandro e Davi; Lucas Henrique, Vinicius e Felipe Malheiros; Lucas Messias, Daniel Alves e Kauã Vitório.