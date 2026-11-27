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A Polícia Civil reuniu diversas fotos dos jogadores David Corrêa, do Vasco, e Hayner Cordeiro, do Vila Nova, exibindo armas pesadas. As imagens foram usadas no âmbito da Operação A Tropa, que resultou na prisão preventiva dos dois atletas na última quinta-feira, 26.

O relatório da Polícia Civil aponta que as imagens foram extraídas de um iPhone 17 Pro Max apreendido com David e de arquivos que estavam armazenados na nuvem do sistema da Apple.

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Nas fotos, David está com pistolas de carregadores alongados, revólveres e uma arma semelhante a uma submetralhadora. A confirmação da identificação do atleta foi feita com a comparação de tatuagens e outros atributos físicos em publicações feitas pelo jogador nas redes sociais.

Hayner, por sua vez, aparece em foto segurando um fuzil. A arma ainda tem as iniciais “CV”, sigla associada ao Comando Vermelho, organização criminosa a qual os jogadores são acusados de envolvimento.

As imagens foram analisadas juntas de mensagens localizadas e interceptadas durante a investigação.