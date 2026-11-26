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Já de olho na próxima temporada, o Esporte Clube Bahia demonstrou interesse em repatriar o atacante Artur Victor, que atualmente pertence ao Botafogo e está emprestado ao São Paulo. O staff do atleta confirmou o contato e a oferta oficial feita pelo Esquadrão, segundo informação divulgada nesta quinta-feira, 26, pelo canal Sou Mais Bahia.

A investida do Bahia foi inicialmente recusada porque a prioridade do jogador é negociar uma transferência para o futebol árabe na próxima janela de transferências.

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São Paulo quer ficar com o atleta

Emprestado ao São Paulo até dezembro deste ano, Artur pertence ao Botafogo. O contrato entre os clubes prevê uma opção de compra fixada em 6 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 36 milhões na cotação atual, por 60% dos direitos do atleta.

A comissão técnica do São Paulo quer contar com o jogador para a próxima temporada, mas o clube enfrenta restrições orçamentárias para arcar com a quantia exigida pelo Botafogo e com os vencimentos integrais do jogador.

Além do valor da compra definitiva, o atleta atingiu metas contratuais de produtividade que geram uma obrigação financeira extra ao São Paulo.

Artur Victor teve passagem de destaque no Bahia

Artur Victor vestiu a camisa do Bahia em 2019, sob o comando de Roger Machado, antes de ser negociado com o Red Bull Bragantino. Pelo Esquadrão, ele estava disputando sua terceira temporada como atleta profissional e conseguiu destaque com dez gols e nove assistências em 55 jogos.

Artur só conseguiu superar esses números em uma temporada: 2021, quando fez 21 gols e 14 assistências pelo Bragantino.

Após sair do Bahia, o ponta-direita acumulou passagens por Bragantino, Palmeiras, Zenit, Botafogo e São Paulo.