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A Fifa divulgou nesta semana, durante um Congresso Extraordinário, onde serão disputadas as edições da Copa do Mundo Feminina de 2031 e 2035. Segundo a entidade, cada torneio será sediado em quatro países diferentes.

A edição de 2031 será disputada majoritariamente nos Estados Unidos, que receberão jogos em 14 das 20 cidades-sede. O México contará com quatro cidades, enquanto Costa Rica e Jamaica terão uma cada.

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Enquanto isso, a Copa do Mundo de 2035 terá como sede países do Reino Unido. Ao todo, serão 19 estádios distribuídos por 15 cidades. Entre elas, 11 na Inglaterra, duas na Escócia, uma no País de Gales e uma na Irlanda do Norte.

Diferentemente de 2031, a edição de 2035 já tem o palco da final definido: Wembley, em Londres.

Ampliação da Copa do Mundo Feminina

A reunião da Fifa também definiu que, a partir de 2031, a Copa do Mundo Feminina será ampliada para 48 seleções, assim como ocorreu no torneio masculino a partir deste ano. Com o novo formato, a fase de grupos terá 12 chaves, cada uma com quatro equipes.

A Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontece no Brasil, será a última disputada com 32 seleções.