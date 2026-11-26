O Esporte Clube Bahia não deve renovar o contrato de Everton Ribeiro, vínculo que vai até 31 de dezembro deste ano, segundo informação do jornalista Paulo Vinícius Coelho, também conhecido como PVC. Ele também classificou o camisa 10 do Tricolor Baiano como a “primeira grande oportunidade de mercado para 2027”.

Everton chegou a Salvador em 2024 como a maior contratação da chamada “Era City”, iniciada com a chegada do City Football Group ao Bahia em 2023. A contratação do camisa 10 contribuiu para a mudança de patamar do clube no futebol brasileiro, saindo de um time que costumava brigar na parte de baixo da Série A para uma equipe consolidada no G8.

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No entanto, o desempenho do atleta, que hoje tem 37 anos, caiu ao ponto dele se tornar reserva do time de Rogério Ceni ao longo desta temporada.

Everton Ribeiro tem futuro indefinido

Sem espaço entre os titulares, Everton Ribeiro poderia optar pela aposentadoria e seguir dentro do clube, mas em outra função, possibilidade que foi levantada anteriormente e não ganhou materialidade.

De acordo com a informação de PVC, Everton Ribeiro deseja dar continuidade à sua carreira como jogador de futebol, de forma que ele precisará fazer isso fora do Bahia.

Quem também deve sair do Bahia?

Na entrevista coletiva após a derrota para o Coritiba, na última rodada, Rogério Ceni adiantou parte do planejamento do Bahia para 2027. Segundo o treinador, jogadores em fim de contrato devem deixar o clube e abrir espaço para atletas da base.

Além de Everton Ribeiro, seis jogadores têm contrato até o fim do ano: Ademir, Everaldo, Kike Olivera, Lautaro López, Léo Vieira e Willian José. Ao menos quatro desses não devem continuar no clube.