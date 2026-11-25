DESFALQUES DO ADVERSÁRIO
Botafogo perde dois titulares para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão
Tricolor visita o time carioca no próximo sábado, 28, no Nilton Santos
Próximo adversário do Esporte Clube Bahia no Brasileirão, o Botafogo ganhou novos desfalques importantes para a partida deste sábado. A equipe carioca não poderá contar com o zagueiro Nahuel Ferraresi e o lateral-esquerdo Marçal.
Enquanto Marçal foi expulso no último jogo do Botafogo, Ferraresi recebeu o terceiro cartão amarelo e, por isso, os dois estão suspensos. Devido aos desfalques, o Glorioso não terá dois dos seus três zagueiros titulares à disposição.
No empate por 1 a 1 com o São Paulo, o técnico Tite escalou sua linha defensiva com Ferraresi, Marçal e Gabriel Justino, único apto para entrar em campo contra o Bahia.
Além dos defensores, o atacante Jordan Barrera está fora da temporada por causa de uma lesão no tornozelo.
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Escalação do Botafogo
Com as baixas no elenco, o Botafogo deve iniciar a partida com Gabriel Batista; Vitinho, Arthur Chaves, Gabriel Justino, Kaio Pantaleão e Alex Telles; Allan, Medina e Ziyech; Matheus Martins e Tiquinho Soares.
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Botafogo empatou com o São Paulo no seu último compromisso do Brasileirão |
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Botafogo |
Botafogo x Bahia
O Bahia visita o Botafogo às 21h do próximo sábado, 28, no Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro. A partida é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.