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O Esporte Clube Bahia tem um retrospecto positivo contra o Botafogo, seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos no próximo sábado, 28, em partida válida pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, os times já se enfrentaram em 52 oportunidades na história da Série A do Campeonato Brasileiro, com 20 triunfos para o Bahia, 16 empates e 16 vitórias para o Botafogo.

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Considerando outras competições, os times já se enfrentaram 77 vezes desde 1935, com 28 triunfos para o Bahia, 23 empates e 26 vitórias do Botafogo.

Bahia leva a vantagem nos últimos 10 jogos na Série A

Nos últimos 10 confrontos pela Série A do Campeonato Brasileiro, disputados entre setembro de 2019 e maio de 2026, o Bahia leva ampla vantagem sobre o Botafogo, somando sete vitórias, um empate e apenas duas derrotas, com aproveitamento de 73,3% no recorte e 14 gols marcados contra nove sofridos.

Considerando os últimos 10 confrontos na casa do Botafogo, somando jogos da Série A, Série B, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o time carioca leva vantagem. O retrospecto desse recorte registra seis vitórias do Botafogo, um empate e três vitórias do Bahia, com 16 gols marcados pelo clube carioca e nove pelo baiano.