O Bahia pode ficar em uma boa posição - mas inevitavelmente terminará o Campeonato Brasileiro de 2026 com uma campanha inferior à registrada no ano passado. Com 54 pontos e apenas duas rodadas restantes, o Tricolor poderá, no máximo, igualar os 60 pontos conquistados em 2025, mas ficará atrás no número de vitórias, primeiro critério de desempate da competição.

A queda de rendimento na reta final, que se repete pelo terceiro ano consecutivo, também ameaça a classificação do Esquadrão para a Copa Libertadores de 2027. A derrota por 1 a 0 para o Coritiba, no último sábado, 21, na Arena Fonte Nova, ampliou para três jogos a sequência sem vitórias da equipe comandada por Rogério Ceni.

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O resultado manteve o Bahia na sexta colocação, última posição que garante uma vaga na fase preliminar da Libertadores pelo cenário atual da tabela.

Além de não ter mais chances de alcançar o G-4, o Tricolor viu o Athletico-PR, quinto colocado, abrir três pontos de vantagem. A situação pode ficar ainda mais complicada nesta quarta-feira, 25, caso o Atlético-MG vença o Corinthians, na partida que encerra a 36ª rodada. Nesse cenário, o Bahia perderá a sexta posição.

Bahia não conseguirá superar pontuação de 2025

Depois de terminar o Brasileirão de 2025 na sétima colocação, com 60 pontos, o Bahia iniciou a atual temporada com a expectativa de melhorar a campanha e disputar uma posição entre os primeiros colocados.

O Tricolor encerrou o primeiro turno de 2026 com 30 pontos, três a menos do que havia conquistado na primeira metade do campeonato anterior. No segundo turno, a equipe somou 24 pontos em 17 partidas, chegando aos 54 pontos após 36 rodadas.

Mesmo que vença Botafogo e Atlético-MG nos dois últimos compromissos, o Bahia alcançará apenas os mesmos 60 pontos do ano passado. A campanha, entretanto, será inferior pelo número de vitórias.

A queda de rendimento fica ainda mais evidente quando observados os resultados recentes. Nas últimas dez rodadas, o Bahia conquistou apenas 36,6% dos pontos disputados, índice abaixo do aproveitamento registrado no mesmo período de 2025, quando alcançou 46,6%.

A dificuldade para manter o desempenho ao longo do segundo turno tem sido um problema recorrente desde a chegada de Rogério Ceni, que ainda trabalha para mudar essa característica.

Jogadores do Bahia comemoram gol - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Queda de rendimento se repete pelo terceiro ano consecutivo

O desempenho do Bahia nas últimas rodadas do Brasileirão apresenta um padrão semelhante ao observado nas temporadas anteriores. Em 2024, o Esquadrão conquistou 31 pontos no primeiro turno, mas somou apenas 22 no segundo. Nos dez últimos jogos, o aproveitamento caiu para 26,6%.

No ano seguinte, a equipe teve uma campanha melhor, com 33 pontos na primeira metade e 27 na segunda, mas também perdeu força nos compromissos finais. O aproveitamento nas últimas dez rodadas de 2025 foi de 46,6%, abaixo dos 52,6% registrados ao longo de toda a competição.

Em 2026, o cenário voltou a se repetir. Mesmo que ainda tenha dois jogos a disputar, o Tricolor apresenta rendimento de apenas 36,6% nos dez compromissos mais recentes.

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

Após a derrota para o Coritiba, Rogério Ceni reconheceu a recorrência do problema e lamentou a dificuldade de manter o nível de atuação da equipe nos momentos decisivos. "Infelizmente é uma coincidência que eu tenho que concordar (a queda de rendimento no fim da temporada), a exceção de 2023, que nos recuperamos na reta final do campeonato", disse.

"Tanto em 2024, 2025 e 2026 a gente baixa a produção nessa reta final. São anos distintos. Ano passado com 80 jogos, esse ano com menos jogos. Mas é recorrente, infelizmente, que a gente caia de produção nessa reta final", afirmou.

O treinador também destacou que o problema se repetiu mesmo com um calendário menos carregado em 2026, diferentemente da temporada anterior, quando o Bahia disputou 80 partidas.

Tricolor pode deixar zona de classificação para Libertadores

A equipe de Rogério Ceni já não tem possibilidades matemáticas de alcançar as quatro primeiras posições, que garantem classificação direta para a fase de grupos pelo formato atual. Apesar disso, uma vaga na Libertadores ainda é possível.

Em 2024, o Bahia terminou o campeonato na oitava posição, com 53 pontos, e conseguiu a classificação continental. Em 2025, ficou em sétimo, com 60 pontos, também assegurando presença na competição.

O Tricolor ainda pode ser beneficiado por uma eventual ampliação das vagas destinadas aos clubes brasileiros, a depender de resultados em outras competições e da configuração final da tabela.

Entre os cenários citados estão uma conquista do Palmeiras na Libertadores e o rebaixamento do Grêmio, que podem influenciar a distribuição das vagas.

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Bahia terá dois jogos para tentar garantir classificação

Agora, o Bahia terá mais duas oportunidades para reagir antes do encerramento do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será neste sábado, 28, às 21h, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Para a partida, Rogério Ceni não poderá contar com Nicolás Acevedo, que foi expulso na derrota para o Coritiba e terá de cumprir suspensão automática. A equipe terá a semana livre para trabalhar antes do confronto, período que poderá ser utilizado pela comissão técnica para tentar corrigir os problemas apresentados nas últimas partidas.

Na rodada final, marcada para 2 de dezembro, o Bahia receberá o Atlético-MG na Arena Fonte Nova. Dependendo dos resultados anteriores, o duelo poderá se transformar em um confronto direto por uma vaga na Libertadores.

Mesmo com duas vitórias, o Tricolor não conseguirá superar a campanha de 2025. A prioridade, agora, será evitar que a queda de rendimento nas últimas rodadas também comprometa a classificação continental, depois de uma temporada em que o clube permaneceu durante boa parte do campeonato entre os primeiros colocados.