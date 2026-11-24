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Pentacampeão com a Seleção Brasileira em 2002, Denílson é o novo sócio da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Villa Nova, tradicional clube de Minas Gerais. O anúncio foi realizado nesta terça-feira, 24, no centro de treinamento da equipe, em Nova Lima.

Conhecido como Denílson Show, o ex-jogador e atual comentarista do Grupo Globo passa a integrar o projeto por meio da 94 Marketing & Football, empresa especializada em marketing e negócios do futebol. O grupo também conta com a participação de Junior Moraes, ex-atacante brasileiro-ucraniano, e Teófilo Teló, irmão do cantor Michel Teló.

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Durante o anúncio, Denílson afirmou que a empresa chega ao clube em um momento positivo e destacou a estrutura atual da equipe.

A SAF do Villa Nova é comandada pelo empresário Renato Valentim, que assumiu o controle do futebol do clube no início de 2026.

Villa Nova disputa temporada de 2027

A entrada do grupo na SAF acontece enquanto o Villa Nova se prepara para a próxima temporada. O clube mineiro busca fortalecer sua estrutura e desenvolver o projeto esportivo nos próximos anos.