O ex-jogador de futebol Ricardo Rocha, campeão da Copa do Mundo de 1994 com o Brasil, esteve presente no segundo dia da 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira (CNAB), que acontece em Salvador nesta terça-feira, 24.

Durante o evento, o ex-atleta falou com o portal A TARDE sobre a evolução das questões jurídicas no esporte, principalmente na proteção dos jogadores por meio das mudanças nas leis e nos contratos de trabalho.

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“Antigamente o jogador de futebol tinha muitas dificuldades para se transferir. Os dirigentes se aproveitavam muito do atleta. O atleta não tinha advogados para cuidar das suas situações, que eram gravíssimas. Então as leis mudaram muito. Hoje as leis protegem muito o atleta, coisa que a gente não tinha”, disse Ricardo Rocha.

O campeão mundial também destacou a Lei Bosman, implementada em 1995, que garantiu aos jogadores de futebol da União Europeia o direito de se transferirem livremente ao fim do contrato, além de derrubar cotas de atletas comunitários nas escalações. Para ele, a legislação foi um marco para a proteção jurídica dos jogadores de futebol.

“A Lei Bosman foi fundamental para essa mudança. Então eu sempre digo que a advocacia tem nos ajudado muito, as leis têm nos ajudado, têm melhorado muito. Isso é fundamental, cada vez mais, para dar tranquilidade para os jogadores trabalharem”, complementou.

SAFs e fair play financeiro

De acordo com Ricardo Rocha, o crescimento das SAFs no Brasil surgiu como uma alternativa para melhorar a gestão dos clubes, o que impacta positivamente os jogadores. Segundo ele, esse modelo de gestão garante mais segurança no pagamento aos atletas.

“A SAF veio para ajudar muito, e essas leis vão melhorar muito para os jogadores, principalmente em relação ao pagamento”, acrescentou.

Ainda segundo ele, o crescimento das SAFs no Brasil precisa ser acompanhado por reformas nas regras do futebol brasileiro, sobretudo em relação ao fair play financeiro. Ele afirma que os clubes que atrasam pagamentos de jogadores precisam ser punidos.

“Temos até uma proposta de punições mais severas para os times que atrasarem os direitos de imagem dos jogadores, que muitos times usam dessa estratégia, pagam o salário que está em carteira e acabam não pagando o direito de imagem”, disse ele.