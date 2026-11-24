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Pep Guardiola surpreendeu os torcedores do Esporte Clube Bahia ao admitir que aceitaria comandar o clube em algum momento da carreira. Durante sua primeira visita a Salvador, o treinador espanhol afirmou que tem carinho pelo Esquadrão de Aço e não descartou assumir o time, apesar de fazer uma ressalva sobre a questão financeira.

A declaração foi feita em entrevista à Romário TV, durante a passagem do multicampeão pela capital baiana. Atualmente, Guardiola atua como embaixador do Manchester City e esteve na cidade para conhecer de perto um dos clubes que integram o City Football Group.

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Ao ser questionado por Romário sobre a possibilidade de trabalhar no Brasil, o espanhol citou diretamente o Bahia.

No Bahia, não sei se tem muito dinheiro para pagar, mas treinaria Pepe Guardiola

Guardiola revela carinho pelo Bahia



Apesar de admitir que ainda acompanha pouco o futebol brasileiro, Guardiola destacou a ligação que começou a desenvolver com o clube baiano.

"Não muito, não tinha tempo, agora um pouco mais, mas vi pouco, primeiro porque não passa na Europa. Gostaria de ver um pouco. Mas conheço o Bahia, hoje é o clube do meu coração", declarou.

A visita marcou a primeira passagem do treinador por Salvador e reforçou a relação com o Esquadrão, que integra o grupo empresarial responsável também pelo Manchester City.

Técnico comenta pressão sobre treinadores no Brasil



Antes de chegar à capital baiana, Guardiola participou de um evento em São Paulo, onde encontrou profissionais como Abel Ferreira e Fernando Diniz.

Na ocasião, o espanhol também falou sobre a pressão enfrentada por treinadores no futebol brasileiro, especialmente no comando da Seleção Brasileira.

Segundo ele, o ambiente de cobrança exige tempo para que os projetos esportivos sejam desenvolvidos. Guardiola destacou que nem mesmo a contratação de técnicos consagrados garantiria resultados imediatos.

"Estive com brasileiros e eles escolheram o país como o que mais há pressão no mundo, muitos disseram que não há seleção com mais pressão do que aqui", comentou.

Em seguida, defendeu que dirigentes tenham paciência com o trabalho dos profissionais.

"E às vezes esse jogo precisa de tempo, não é só chegar aqui e colocar Carlo, Pep, Klopp, José, e no outro dia a seleção é campeã do mundo. A pergunta tem que ser feita pelo presidente: 'Queremos dar tempo?'", concluiu.