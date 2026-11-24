Siga o A TARDE no Google

O nome de Rogério Ceni é especulado para assumir o comando técnico do Flamengo em 2027, visto que o futuro do português Leonardo Jardim no clube carioca ainda é incerto. Mesmo com o título do Campeonato Brasileiro, a permanência do treinador não está garantida para a próxima temporada.

Apesar do título, Jardim não conseguiu conquistar a confiança de todos no grupo, principalmente pelas diferenças em relação ao modelo de jogo e à metodologia de trabalho.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em meio a isso, Rogério Ceni aparece como uma possível alternativa para assumir o comando técnico rubro-negro. Segundo informação do jornalista Jorge Nicola, parte do elenco quer o treinador do Esporte Clube Bahia.

Rogério Ceni já comandou o Flamengo

Ceni comandou o Flamengo entre novembro de 2020 e julho de 2021, período em que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2020, a Supercopa do Brasil de 2021 e o Campeonato Carioca de 2021.

No entanto, o técnico acabou demitido após uma sequência de resultados negativos. Ao todo, foram 45 partidas, com 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas.

Ceni está no Bahia desde 2023, período em que construiu um trabalho de destaque no clube.