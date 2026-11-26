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Jogador revelado pelo Esporte Clube Vitória, David Corrêa, conhecido como DVD, atualmente do Vasco da Gama, foi preso nesta quinta-feira, 26. As informações são do g1.

Segundo a reportagem, a prisão foi determinada no âmbito da investigação da Polícia Civil do Espírito Santo que apura crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro.

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Policiais da 14ª DP (Leblon) cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Criminal de Serra (ES). David foi encontrado no CT do Vasco, em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro.

“O atleta é investigado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, organização criminosa armada, tráfico de drogas e coação no curso do processo”, afirmou a polícia, em nota.

Ainda conforme o g1, David virou alvo da investigação por causa de conversas encontradas com Ruan de Freitas Camargo Cruz, conterrâneo e amigo de infância do jogador. Ruan responde por uma tentativa de homicídio ocorrida em 2024.

Ex-Bahia também tem prisão decretada

Outro que também teve a prisão preventiva decretada foi o jogador Hayner Cordeiro, lateral-direito que foi revelado no Esporte Clube Bahia. Ele atualmente defende o Vila Nova, clube que ainda disputa o acesso nos playoffs da Série B do Brasileirão.

A decisão é da juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal da Serra. Em Goiânia, a operação tem apoio da Polícia Civil de Goiás.

Durante a investigação, a polícia também encontrou conversas de Hayner com o mesmo Ruan Cruz, que já tinha sido ligado a DVD.