ESPORTES
Atletas revelados na dupla BaVi têm prisão decretada por tráfico
Jogadores são alvos de operação da polícia
Jogador revelado pelo Esporte Clube Vitória, David Corrêa, conhecido como DVD, atualmente do Vasco da Gama, foi preso nesta quinta-feira, 26. As informações são do g1.
Segundo a reportagem, a prisão foi determinada no âmbito da investigação da Polícia Civil do Espírito Santo que apura crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro.
Policiais da 14ª DP (Leblon) cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Criminal de Serra (ES). David foi encontrado no CT do Vasco, em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro.
“O atleta é investigado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, organização criminosa armada, tráfico de drogas e coação no curso do processo”, afirmou a polícia, em nota.
Ainda conforme o g1, David virou alvo da investigação por causa de conversas encontradas com Ruan de Freitas Camargo Cruz, conterrâneo e amigo de infância do jogador. Ruan responde por uma tentativa de homicídio ocorrida em 2024.
Leia Também:
Ex-Bahia também tem prisão decretada
Outro que também teve a prisão preventiva decretada foi o jogador Hayner Cordeiro, lateral-direito que foi revelado no Esporte Clube Bahia. Ele atualmente defende o Vila Nova, clube que ainda disputa o acesso nos playoffs da Série B do Brasileirão.
A decisão é da juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal da Serra. Em Goiânia, a operação tem apoio da Polícia Civil de Goiás.
Durante a investigação, a polícia também encontrou conversas de Hayner com o mesmo Ruan Cruz, que já tinha sido ligado a DVD.