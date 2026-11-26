Siga o A TARDE no Google

Após circularem especulações sobre uma transferência de Jean Lucas, do Esporte Clube Bahia, para o Vasco da Gama, o pai e empresário do meio-campista, Marcelo Souza, utilizou as redes sociais para desmentir qualquer tipo de acerto.

Em postagem no seu perfil do Instagram, o empresário chegou a classificar a informação como "fake News". "Parem de falar mentiras", criticou o pai do camisa 6.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jean Lucas, que tem contrato com o Bahia até dezembro de 2028, foi ligado ao Vasco em uma suposta venda por R$ 8 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões).

Até o momento, no entanto, não há informações concretas sobre uma possível saída do meia tricolor. O atleta de 28 anos é peça importante na equipe de Rogério Ceni.

Números de Jean Lucas

Desde 2024 no Bahia, Jean Lucas já acumula 38 jogos na atual temporada, além de seis gols e cinco assistências.

No total de sua passagem, o volante participou de 159 partidas, com 22 gols e 14 assistências.

Ademir também desmente especulações

Outro atleta do Bahia que teve saída especulada foi Ademir. O atacante teve seu nome ligado ao rival Vitória, mas o próprio se manifestou para desmentir a possibilidade de 'virar a casaca'.

Ademir, por outro lado, tem vínculo somente até o fim deste ano e não deve seguir no clube baiano.