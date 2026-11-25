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O atacante Ademir usou as redes sociais nesta quarta-feira, 25, para se manifestar sobre os rumores de uma possível transferência para o Vitória. Com o nome ligado ao rival do Bahia, o jogador tratou de afastar as especulações e negar uma eventual mudança de clube.

A possibilidade de uma ida para o Rubro-Negro ganhou repercussão em meio às discussões sobre uma reformulação no elenco tricolor para a próxima temporada. Ademir, no entanto, tem contrato com o Esquadrão de Aço até o fim de 2026.

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Ademir tem vínculo com o Bahia até 2026

Contratado em abril de 2023, Ademir chegou ao Bahia após passagem pelo Atlético-MG. Desde então, o atacante se tornou um dos jogadores com maior participação no elenco tricolor.

Em sua trajetória pelo clube, o camisa 7 já disputou 191 partidas, com 20 gols marcados e 28 assistências, segundo os números divulgados anteriormente pelo Bahia.

Na temporada de 2026, o jogador soma três gols e duas assistências em 39 jogos, considerando todas as competições. O desempenho, porém, foi marcado por oscilações e alternância entre a equipe titular e o banco de reservas.

Atacante pode estar entre mudanças no elenco



O futuro de Ademir também aparece em meio ao planejamento do Bahia para 2027. Após a derrota para o Coritiba, no último sábado, 21, o técnico Rogério Ceni comentou que o clube pretende dar mais espaço aos jogadores jovens na próxima temporada.

Segundo o treinador, atletas da base devem assumir vagas atualmente ocupadas por jogadores que estão em fim de contrato.

Além de Ademir, Willian José e Everton Ribeiro foram citados entre os nomes que podem deixar o elenco ao término da temporada. A situação de cada jogador, porém, depende das decisões da diretoria tricolor.

No caso de Ademir, os rumores de uma transferência para o Vitória foram negados pelo próprio atacante, que segue vinculado ao Bahia até dezembro de 2026.