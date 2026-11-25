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O Esporte Clube Vitória levou a melhor sobre o Esporte Clube Bahia no primeiro jogo das finais do Campeonato Baiano Sub-15. O Leãozinho derrotou o Esquadrãozinho por 2 a 1, em partida disputada na Arena Cajueiro, nesta quarta-feira, 25.

Os gols do jogo foram marcados por Ronald, pelo lado do Bahia, enquanto Jeanderson, de pênalti, e Felipe Malheiros marcaram para o Vitória.

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O segundo gol rubro-negro, inclusive, veio de um lindo chute de longa distância, praticamente do meio-campo.

Com o resultado positivo conquistado, os meninos da Fábrica de Talentos agora poderão jogar pelo empate no confronto de volta.

Jogo de volta

Vitória e Bahia voltam a se enfrentar no próximo sábado, 28, às 9h, dessa vez no Alberto Oliveira, novamente em Feira de Santana.

Precisando da vitória simples para forçar, ao menos, a disputa de pênaltis, o Bahia será o visitante no jogo de volta.

O vencedor do placar agregado dos dois jogos se consagrará como campeão baiano da categoria em 2026.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x2 Vitória

Final do Campeonato Baiano Sub-15 - Jogo de ida

Local: Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA)

Data: 25/11/2026 (quarta-feira)

Horário: 15h30

Gols: Ronald (Bahia) / Jeanderson e Felipe Malheiros (Vitória)

Escalações

Bahia: Paulo Manoel; Cailan, Vitão, Bernardo Fonseca e Vítor Hugo; Alexandre, Murilo e Dieguinho; Ronald, Pedro Mikael e Vitor Zanini. Técnico: Gustavo Caiçara.

Vitória: Samuel; Jeanderson, Marcos Guilherme, Sandro Diniz e Davi Sousa; Lucas Henrique, Vinicius e Felipe Malheiros; João Paulo, Lucas Messias e Willames. Técnico: Thiago Teixeira.