PIVETES DE AÇO NA FRENTE
Bahia vence o Vitória no primeiro jogo das finais do Baianão Sub-17
Tricolor bateu o Leãozinho por 2 a 1, nesta quarta-feira, 25
O Esporte Clube Bahia levou a melhor sobre o Esporte Clube Vitória no primeiro jogo das finais do Campeonato Baiano Sub-17. Os Pivetes de Aço venceram os garotos da Fábrica de Talentos por 2 a 1, em partida disputada na Arena Cajueiro, nesta quarta-feira, 25.
Os gols do jogo foram marcados por Fábio Ryan e Raify, pelo lado do Bahia, enquanto Yuri Conca descontou para o Vitória.
Com o resultado positivo conquistado, o Tricolor agora poderá jogar pelo empate no confronto de volta.
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Jogo de volta
Vitória e Bahia voltam a se enfrentar no próximo sábado, 28, às 10h30, novamente na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.
Precisando da vitória simples para forçar, ao menos, a disputa de pênaltis, o Leãozinho dessa vez será o mandante do jogo.
O vencedor do placar agregado dos dois jogos se consagrará como campeão baiano da categoria em 2026.
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FICHA TÉCNICA
Bahia 2x1 Vitória
Final do Campeonato Baiano Sub-17 - Jogo de ida
Local: Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA)
Data: 25/11/2026 (quarta-feira)
Horário: 13h30
Árbitro: Anderson dos Santos Silva (BA)
Assistentes: Edvan de Jesus Santos (BA) e Anderson Diego Ferreira da Silva (BA)
Quatro árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)
VAR: Rafael Traci (SC).
Gols: Fábio Ryan ao 1º minuto do primeiro tempo e Raify aos 46 minutos do primeiro tempo (Bahia); Yuri Conca aos 19 minutos do segundo tempo.
Escalações
Bahia: Arthur; Luis Felipe, Leonardo, Leônidas e Caio Lino; Henry Riquelme, Keven e Pedro Thaylan; Lyan, Raify e Fábio Ryan. Técnico: Maico Franco.
Vitória: Mateus Pedro; Dátalo Emanuel, Geovane Pedro, Silas Nogueira e Cauan Henrique; Luiz Guilherme, Yarlen e Yuri Conca; Luis Gustavo, Erick Kauã e Ygor Luan. Técnico: Jeanderson Santana.