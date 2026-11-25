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A reta final do Campeonato Brasileiro da Série A tem sido uma pedra no sapato das pretensões do Esporte Clube Bahia rumo à Libertadores. Computados os pontos das 10 rodadas finais nos anos da era City (2023, 2024 e 2025) junto às últimas 8 partidas da edição atual do Brasileirão, o Bahia seria, na verdade, rebaixado.

O levantamento, feito pelo A TARDE, mostra que o Bahia somou apenas 40 pontos dentre os 114 disputados, com apenas 35,1% de aproveitamento, abaixo da tradicional marca de 45 pontos, conhecida como a “pontuação mágica” para fugir da zona de rebaixamento.

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No período, o clube conseguiu 33 pontos de 11 vitórias, 7 pontos de empate e 20 derrotas, sem pontos.

Ceni comenta

Ao ser questionado em coletiva sobre o retrospecto nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, o técnico do Bahia reconheceu o erro em entrevista coletiva após a derrota para o Coritiba por 1 a 0, na noite de sábado, 21.

“Infelizmente é uma coincidência que eu tenho que concordar, à exceção de 2023, que nos recuperamos na reta final do campeonato. Tanto em 2024, 2025 e 2026 a gente baixa a produção nessa reta final”, disse Ceni.

“São anos distintos. Ano passado com 80 jogos, esse ano com menos jogos. Mas é recorrente, infelizmente, que a gente caia de produção nessa reta final”, completou o técnico.

Futuro do Esquadrão

Com a derrota para o Coritiba, o Bahia fica a três pontos de ser alcançado pelo Atlético-MG na 6ª colocação, que garante vaga direta na Libertadores, sem depender do título Continental do Palmeiras e o rebaixamento do Grêmio, que pode abrir mais 2 vagas.

O Bahia ainda enfrenta o Botafogo, no sábado, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e fecha a campanha na próxima quarta-feira, em casa, enfrentando o Galo, rival direto à vaga do maior torneio das Américas.

Tricolor treinou hoje, 25, no CT Evaristo de Macedo visando o restante da temporada - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Confira abaixo o desempenho do Tricolor de Aço por ano:

2023

Rodada 29: Cruzeiro 3 X 0 Bahia.

Rodada 30: Palmeiras 1 X 0 Bahia.

Rodada 31: Bahia 1 X 0 Fluminense.

Rodada 32: Grêmio 1 X 0 Bahia.

Rodada 33: Bahia 0 X 3 Cuiabá.

Rodada 34: Bahia 1 X 1 Athletico-PR.

Rodada 35: Corinthians 1 X 5 Bahia.

Rodada 36: Bahia 0 X 1 São Paulo.

Rodada 37: América-MG 3 X 2 Bahia.

Rodada 38: Bahia 4 X 1 Atlético-MG.

Balanço: 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas | 10 pontos em 30 | 33,3%

2024

Rodada 29: Bahia 0 X 2 Flamengo.

Rodada 30: Cruzeiro 1 X 1 Bahia.

Rodada 31: Vasco 3 X 2 Bahia.

Rodada 32: Bahia 0 X 3 São Paulo.

Rodada 33: Juventude 2 X 1 Bahia.

Rodada 34: Bahia 1 X 2 Palmeiras.

Rodada 35: Bahia 1 X 1 Athletico-PR.

Rodada 36: Cuiabá 1 X 2 Bahia.

Rodada 37: Corinthians 3 X 0 Bahia.

Rodada 38: Bahia 2 X 0 Atlético-GO.

Balanço: 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas | 8 pontos em 30 | 26,7%

2025

Rodada 29: Bahia 4 X 0 Grêmio.

Rodada 30: São Paulo 2 X 0 Bahia.

Rodada 31: Bahia 2 X 1 Bragantino.

Rodada 32: Atlético-MG 3 X 0 Bahia.

Rodada 33: Internacional 2 X 2 Bahia.

Rodada 34: Bahia 2 X 3 Fortaleza.

Rodada 35: Bahia 1 X 0 Vasco.

Rodada 36: Juventude 1 X 1 Bahia.

Rodada 37: Bahia 2 X 0 Sport.

Rodada 38: Fluminense 2 X 0 Bahia.

Balanço: 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas | 14 pontos em 30 | 46,7%

2026

Rodada 29: Palmeiras 1 X 0 Bahia.

Rodada 30: Bahia 1 X 0 Mirassol.

Rodada 31: Bahia 0 X 3 Flamengo.

Rodada 32: Santos 1 X 1 Bahia.

Rodada 33: Bahia 3 X 2 São Paulo.

Rodada 34: Cruzeiro 3 X 2 Bahia.

Rodada 35: Grêmio 0 X 0 Bahia.

Rodada 36: Bahia 0 X 1 Coritiba.

Balanço: 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas | 14 pontos em 30 | 46,7%