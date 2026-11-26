E.C.BAHIA
Botafogo x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Esquadrão vai ao Rio de Janeiro no sábado, 28, em busca de um triunfo para seguir dentro do G-6
O Esporte Clube Bahia volta a campo no sábado, 28, às 21h, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O Esquadrão precisa vencer para se manter com chances de classificação para uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.
Como chega o Bahia?
O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, chega para o confronto após perder por 1 a 0 para o Coritiba na última rodada, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O resultado manteve o Tricolor Baiano na sexta colocação do Brasileirão, com 54 pontos.
Como chega o Botafogo?
O Botafogo, comandado pelo técnico Tite, chega na 14ª colocação, com 43 pontos, após empatar por 1 a 1 com o São Paulo, também no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro busca voltar a vencer na competição para garantir a permanência na Série A antes da última rodada, quando enfrentará o Santos, fora de casa.
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Onde assistir a Botafogo x Bahia?
A partida entre Botafogo e Bahia terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view).
Desfalques de Botafogo x Bahia
Botafogo
- Ferraresi (suspenso);
- Marçal (suspenso);
- Jordan Barrera (lesionado).
Bahia
- Acevedo (suspenso);
- Léo Vieira (lesionado).
Prováveis escalações
Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Gabriel Justino, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina e Danilo Santos; Ziyech, Matheus Martins e Tiquinho Soares. Técnico: Tite.
Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
- Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);
- Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC);
- Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE);
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);
Palpites
- Gustavo Nascimento: Botafogo 1 x 1 Bahia;
- Diego Leal: Botafogo 1 x 2 Bahia;
- Marcos Valença: Botafogo 0 x 1 Bahia.