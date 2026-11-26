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Campeão do Brasileirão Série B pelo Esporte Clube Vitória em 2023, Zé Hugo agora é jogador do Botafogo de Ribeirão Preto em definitivo. A compra do atacante de 26 anos, que estava emprestado, foi anunciada nesta quarta-feira, 25.

Após disputar a Segundona de 2026 sob contrato de empréstimo, Zé Hugo assinou em definitivo com o Botafogo-SP. O jogador agora tem um novo vínculo que vai até dezembro de 2028.

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No total, Zé Hugo atuou em 37 jogos pelo time do interior de SP na temporada, com dois gols marcados e três assistências. Ele pertencia ao Azuriz-PR desde 2022, mas foi cedido por diferentes clubes, sendo um deles o Vitória.

Além do Leão da Barra e do Azuriz, o atacante também acumula passagens por Farroupilha, Botafogo-PB, São Gabriel, Nova Mutum, Coritiba, Santo André, Goiás e Ferroviária.

Zé Hugo pelo Vitória

Xodó da torcida rubro-negra, Zé Hugo chegou ao Vitória em 2023 e foi peça importante no Campeonato Brasileiro da Série B, quando o Vitória se sagrou campeão naquele ano. Ele atuou em 34 dos 38 jogos naquela competição, com quatro gols marcados e uma assistência.

O atacante permaneceu para a temporada 2024 e fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Baiano. Foram 80 partidas defendendo o Vitória, com sete gols e três assistências.