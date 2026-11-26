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O Vasco se pronunciou sobre a prisão do atacante David Corrêa na manhã desta quinta-feira, 26, detido por possível envolvimento em tráfico de drogas e armas. O jogador revelado pelo Esporte Clube Vitória foi preso no âmbito da Operação A Tropa, iniciada em agosto deste ano.

Em nota oficial, o Vasco afirmou que aguarda os desdobramentos do caso: “Desde que tomou conhecimento da situação, o clube colocou seu Departamento Jurídico à disposição do atleta e acompanha o caso atentamente, aguardando os desdobramentos e a conclusão dos trâmites legais pelas autoridades competentes”.

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Entenda o caso

David já havia sido abordado no âmbito da Operação A Tropa em agosto. Na ocasião, agentes estiveram na residência do atacante e nas instalações do Vasco.

Dois meses depois, o jogador entregou o passaporte às autoridades e passou a cumprir medidas cautelares.

David também é suspeito de tentar interferir em depoimentos.

Segundo a investigação, ele e Hayner Cordeiro – jogador revelado pelo Esporte Clube Bahia e que hoje atua pelo Vila Nova – teriam oferecido dinheiro a testemunhas para que mudassem suas versões.

Um dos relatos foi feito por uma vítima de tentativa de homicídio. Ela afirmou que David teria oferecido cerca de R$ 5 mil à irmã para que deixasse de acusar um dos suspeitos.