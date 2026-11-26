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O Internacional foi multado em R$ 75 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de uma briga generalizada no Beira-Rio após a derrota por 5 a 2 para o Esporte Clube Vitória, na última segunda-feira, 23. Na ocasião, torcedores chegaram a entrar em confronto com a polícia no estádio.

Além do conflito com a polícia do local, também foram arremessadas grades e bombas estouradas.

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O time gaúcho foi julgado pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD, com a denúncia baseada no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de “omissão em prevenir ou reprimir desordens na praça de desporto, prevendo perda de pontos e multa”.

O clube poderia receber como punição a perda de 10 mandos de campo, mas recebeu apenas a multa em dinheiro, que poderia chegar a R$ 100 mil.

Situação no Campeonato Brasileiro

A derrota por 5 a 2 para o Vitória manteve o Inter na zona de rebaixamento. O Colorado está em 18º lugar, com 38 pontos, três a menos que o Mirassol, o primeiro time fora do Z-4.

Agora, a duas rodadas do fim do campeonato, o clube precisa buscar duas vitórias contra Bragantino e Cruzeiro para se manter na Série A.