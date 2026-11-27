O atacante David Corrêa, revelado pelo Esporte Clube Vitória, teria ordenado a morte do próprio ex-empresário, de acordo com informação divulgada pela Polícia Civil do Espírito Santo em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 27.

A Polícia Civil apresentou novos detalhes sobre as investigações que levaram às prisões do atacante do Vasco, e do lateral-direito Hayner Cordeiro, jogador revelado pelo Esporte Clube Bahia e que hoje defende o Vila Nova.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ambos os jogadores foram presos na última quinta-feira, 26, durante a segunda fase da Operação A Tropa, que investiga a atuação de uma organização criminosa com possíveis ligações com as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).

Augusto Giorno, delegado do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), explicou a ligação de David com o caso.

O papel do David, inicialmente, era de financiar, de fornecer recursos financeiros para essa organização e, posteriormente, a gente viu uma ligação mais estreita dele ainda com a organização, inclusive com alguns vídeos dele portando arma de fogo em atividades com a organização criminosa, com outros integrantes da organização criminosa. Augusto Giorno - Delegado do CIAT

Ainda segundo Augusto, um dos principais vínculos de David com o grupo investigado era a relação com Edson Vander da Silva Junior, amigo e assessor pessoal do atacante, apontado pela Polícia Civil como uma das lideranças do tráfico de drogas na região de Serra Dourada, na Serra, e com ligações com o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro.

David teria mandado matar ex-empresário

Um dos pontos revelados durante a coletiva de imprensa foi a suspeita de que David teria ordenado a morte de Raphael Said, seu antigo empresário. Segundo Pedro Henrique, delegado da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, o crime teria sido planejado pelo jogador em conjunto com Edson Júnior.

A motivação seria um suposto desvio de R$ 700 mil do patrimônio do atacante, atribuído a Raphael pelo próprio David. De acordo com a Polícia Civil, o plano não foi executado porque Edson e outros integrantes do grupo foram presos antes que o crime fosse cometido.

“Nós verificamos também que havia um plano muito bem arquitetado para matar o Raphael Said, que o jogador David tinha como empresário até então, e devido a uma suspeita de um desvio de uma certa quantidade de dinheiro, o jogador David, juntamente com o Edson Júnior, eles arquitetaram a morte do Raphael”, afirmou o delegado do DHPP.

Rompimento dentro do grupo criminoso

De acordo com a Polícia Civil, o suposto desvio de dinheiro também teria provocado uma divisão interna na organização criminosa.

Após o rompimento, o grupo liderado por Edson manteve vínculos com o Comando Vermelho, enquanto a outra parte da organização, comandada por Raphael, teria ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A divisão teria dado início a uma disputa territorial pelo domínio do tráfico de drogas na região.

Raphael Said foi preso em Brasília, em agosto deste ano, durante a primeira fase da Operação A Tropa.

Em depoimento à Polícia Civil, ele relatou que mantinha uma amizade de infância com David e Edson, com quem também costumava frequentar festas. Após o rompimento da relação entre os três, Raphael afirmou aos investigadores que passou a temer pela própria vida, ao tomar conhecimento de que Edson supostamente pretendia matá-lo.