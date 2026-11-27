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O colombiano Kevin Viveros, artilheiro do Campeonato Brasileiro, pode se transferir para o futebol internacional na próxima temporada, isso porque um bilionário russo prepara uma proposta de cerca de R$ 150 milhões para contratar o atacante do Athletico-PR. Apesar das conversas entre as equipes, o negócio ainda esbarra na resistência do jogador.

A investida parte do CSKA Moscou, presidido por Yevgeny Giner, dirigente que é conhecido como “pai de Vagner Love”. Segundo apuração da ESPN, o acordo entre as diretorias caminha para ser fechado entre 20 e 25 milhões de euros (R$ 129,4 milhões a R$ 161,7 milhões).

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No momento, não há acerto salarial ou contratual entre o CSKA e o estafe de Viveros, que não encara o futebol russo como destino favorito para a sequência da carreira.

Negócio interessa aos cofres do Athletico

Contratado em junho de 2025 por cerca de R$ 27,5 milhões, o artilheiro tem vínculo com o Furacão até a metade de 2028 e deve render um alto lucro ao clube do Paraná. O Athletico detém 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 30% pertencem ao Atlético Nacional, da Colômbia.

Na segunda temporada em Curitiba, Viveros se consolidou como um dos principais nomes do futebol brasileiro. Ao todo, o matador soma 22 gols e quatro assistências em 38 partidas disputadas no ano. Artilheiro isolado da Série A do Campeonato Brasileiro, Viveros já balançou as redes 21 vezes na competição.

Russo tem relação pessoal com Vagner Love

Yevgeny Giner, presidente do CSKA Moscou, recebeu o apelido de “segundo pai” por parte de Vagner Love devido ao acolhimento oferecido desde a chegada do brasileiro ao clube, em 2004.

Conforme destacou o próprio jogador ao ge e à imprensa russa, esse laço pessoal foi determinante para retornos ao CSKA após empréstimos a Palmeiras e Flamengo.

Em diversas entrevistas, Love ressaltou o apoio constante do mandatário ao longo de toda a sua trajetória profissional.