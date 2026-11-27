Sem mais chances de rebaixamento após o fim da 36ª rodada do Brasileirão, o Esporte Clube Vitória mira uma vaga na Copa Sul-Americana 2027. Mesmo fora da zona de classificação até então, o Leão depende apenas das próprias forças para alcançar o objetivo.

Existem dois cenários que garantem o Vitória na Sul-Americana. Caso mantenha a 13ª posição até o final da competição nacional, o Rubro-Negro pode ser beneficiado por um possível título do Palmeiras na Copa Libertadores.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em caso do Verdão derrotar o Estudiantes na final, mais uma vaga para competições da Conmebol será aberta no Campeonato Brasileiro. Nesta conjuntura, os 13 melhores colocados da Série A jogariam competições internacionais na próxima temporada.

Vitória tem confronto direto com o Vasco

Se o Palmeiras ficar com o vice-campeonato na Libertadores, o Vitória não necessariamente iria depender de outros resultados para se classificar à Sul-Americana. O Leão ainda enfrenta Santos e Vasco, sendo que o segundo é adversário direto na disputa.

Caso vença o Santos neste domingo, 29, no Barradão, o Vitória terá chances de ultrapassar o Vasco na 38ª rodada, independente do resultado anterior da equipe carioca. O grande obstáculo para isso é o critério de saldo de gols.

Vitória precisa tirar diferença no saldo

No momento, o Vitória tem -12 de saldo de gols e o Vasco aparece com -5. Para ficar acima do Cruzmaltino na tabela sem depender de um tropeço deles, o time baiano terá que ganhar o confronto direto em São Januário e tirar essa diferença de sete gols.

Considerando que o Vasco derrote o Atlético-MG pela diferença mínima na Arena MRV, uma situação hipotética que funcionaria para o Vitória seria vencer seus dois jogos por 3 a 0. Isso deixaria o duelo dos saldos em -6 contra -7 a favor dos baianos.

Vasco x Vitória em São Januário - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Cenário que leva o Vitória à Sul-Americana