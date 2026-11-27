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O Esporte Clube Vitória já tem data para dar um passo decisivo no projeto de criação de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O Conselho Deliberativo definiu 12 de dezembro como a data da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), quando os sócios terão a responsabilidade de aprovar ou rejeitar a proposta.

A data foi definida após reunião realizada na noite desta quinta-feira, 26. A convocação oficial deverá ser publicada pelo clube ainda nesta sexta-feira, 27.

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Votação não definirá investidor

A eventual aprovação da SAF abrirá caminho para uma nova etapa: a procura por um investidor interessado no projeto. Dessa forma, os associados votarão exclusivamente a criação da sociedade, sem escolher ou aprovar um parceiro financeiro neste primeiro momento.

O Vitória contratou o escritório CSMV Advogados para auxiliar na condução do processo. Liderada pelo advogado André Sica, a empresa ficará responsável pela estruturação jurídica da SAF e pela prospecção de possíveis investidores.

O escritório tem experiência em projetos semelhantes e participou da constituição das SAFs de Bahia, Cruzeiro e Coritiba.

Vitória aprovou mudanças no estatuto

O processo de transformação do clube começou a ganhar forma em agosto deste ano, quando o Conselho Deliberativo aprovou uma reforma estatutária que estabeleceu as regras e os parâmetros para a constituição e negociação da SAF rubro-negra.

Além da AGE marcada para 12 de dezembro, o Conselho Deliberativo tem outro compromisso previsto para o dia 16 do mesmo mês. Na ocasião, os conselheiros discutirão e votarão o orçamento do Vitória.